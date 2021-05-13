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Суд Сморгонского района признал деструктивный телеграм-канал экстремистским
13.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Суд Сморгонского района признал деструктивный телеграм-канал "Сморгонь чат" экстремистским. Работники прокуратуры проанализировали информацию в мессенджере: в сообщениях фигурировали призывы к массовым беспорядкам, незаконным забастовкам, сопротивлению правоохранителям и порче либо уничтожению их имущества. Такие радикальные меры предлагались в качестве мести или для того, чтобы помешать стражам порядка выполнять их работу.
Помимо прочего, имели место комментарии с оскорблениями и угрозами правоохранителям, госслужащим и их семьям. В суд было направлено заявление о признании информации канала экстремистской. И оно было полностью удовлетворено. Копия решения суда направлена в Мининформ для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, которые способствуют распространению подобных материалов на территории нашей страны.
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Суд Сморгонского района признал деструктивный телеграм-канал "Сморгонь чат" экстремистским. Работники прокуратуры проанализировали информацию в мессенджере: в...
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