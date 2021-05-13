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Минчанин приговорен к 20 годам колонии за убийство
13.05.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
20 лет лишения свободы в условиях усиленного режима. Сегодня Минский городской суд огласил вердикт обвиняемому в покушении на убийство двух лиц, расправе с особой жестокостью и угрозе применения насилия. Преступления произошло в столице 22 ноября прошлого года.
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20 лет лишения свободы в условиях усиленного режима. Сегодня Минский городской суд огласил вердикт обвиняемому в покушении на убийство двух лиц, расправе с особой...
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