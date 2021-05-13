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Авиакомпании отменяют рейсы в Тель-Авив из-за боевых действий. «Белавиа» планирует завтра лететь

13.05.2021 16:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В понедельник, 10 мая, вновь обострился арабо-изральский конфликт. На протяжении четырех дней Израиль и сектор Газа обмениваются ракетными ударами. Сообщается, что главной мишенью атак стал Тель-Авив. Поинтересовались у «Белавиа», как в ближайшее время будут летать самолеты из Минска в этот израильский город.


Огненные следы от взлета ракет израильской ПРО. Израиль, 12 мая 2021 года. Фото: Reuters

Сейчас рейсы из Минска в Тель-Авив отправляются трижды в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. Сегодня утром на сайте продавались билеты на вечерний рейс, в то время как другие авиакомпании полеты в Израиль отменяют. 

В «Белавиа» нам рассказали, что в компании пристально следят за сложившейся ситуацией. В связи с этим полет в Тель-Авив, который был запланирован на вечер 13 мая, переносится на утро 14-го.

— Максимальная надежность и комфорт полетов — главный приоритет для Belavia. Учитывая сложившуюся ситуацию в Тель-Авиве, авиакомпания перенесла ближайший рейс в израильский город с 19.10 13 мая на 07.45 14 мая. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и ожидание. Мы продолжаем следить за ситуацией в Тель-Авиве, будем держать в курсе пассажиров о возможных корректировках в расписании рейсов, — сообщили в пресс-службе национального авиаперевозчика.

По информации РИА «Новости», завтрашние рейсы в Тель-Авив отменяют авиакомпании «Аэрофлот» и British Airways. Немецкая Lufthansa, отменившая рейсы на 14 мая, рассчитывает возобновить полеты 15 мая. Американские авиакомпании заявили, что приостанавливают выполнение рейсов на неопределенный срок. 

Напомним, что в последние дни с территории сектора Газа были выпущены сотни ракет. Под обстрел попал юг Израиля, в частности, Тель-Авив и его пригороды. В ответ на удары армия Израиля отвечает атаками на объекты в секторе Газа.

 
Теги: Минск
 
 
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