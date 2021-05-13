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Авиакомпании отменяют рейсы в Тель-Авив из-за боевых действий. «Белавиа» планирует завтра лететь
13.05.2021 16:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В понедельник, 10 мая, вновь обострился арабо-изральский конфликт. На протяжении четырех дней Израиль и сектор Газа обмениваются ракетными ударами.
Сейчас рейсы из Минска в Тель-Авив отправляются трижды в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. Сегодня утром на сайте продавались билеты на вечерний рейс, в то время как другие авиакомпании полеты в Израиль отменяют.
В «Белавиа» нам рассказали, что в компании пристально следят за сложившейся ситуацией. В связи с этим полет в Тель-Авив, который был запланирован на вечер 13 мая, переносится на утро 14-го.
— Максимальная надежность и комфорт полетов — главный приоритет для Belavia. Учитывая сложившуюся ситуацию в Тель-Авиве, авиакомпания перенесла ближайший рейс в израильский город с 19.10 13 мая на 07.45 14 мая. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и ожидание. Мы продолжаем следить за ситуацией в Тель-Авиве, будем держать в курсе пассажиров о возможных корректировках в расписании рейсов, — сообщили в пресс-службе национального авиаперевозчика.
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Напомним, что в последние дни с территории сектора Газа были выпущены сотни ракет. Под обстрел попал юг Израиля, в частности, Тель-Авив и его пригороды. В ответ на удары армия Израиля отвечает атаками на объекты в секторе Газа.
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Поинтересовались у «Белавиа», как в ближайшее время будут летать самолеты из Минска в Тель-Авив.
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