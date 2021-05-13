Местные власти определили, где в Могилеве не стоит купаться в этом сезоне

Источник материала: Tut.by

Могилевские власти определили, где в городе запрещено купаться в этом году. Соответствующий документ появился на Национальном правовом портале.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

На территории Могилева запрещенными для купания местами стали:

река Днепр (за исключением реки в границах городского пляжа);

река Дубровенка (за исключением реки в границах пляжа в Печерском лесопарке);

озеро «Святое» (за исключением территории пляжа).

Также нельзя будет купаться в обводненных карьерах, мелиоративных каналах, противопожарных водоемах, прудах и копанях.



Святое озеро. Остров чаек. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Напомним, в Могилеве работают три официальных пляжа — городской на реке Днепр, на Святом озере и возле Печерского лесопарка — и два стихийных: возле озера в микрорайоне Броды и на заливе реки Днепр в микрорайоне Фатина.

Год назад TUT.BY рассказывал о главном месте отдыха могилевчан, которое «было лучше моря», — Гребеневском водохранилище, которое горожане упорно называют Святым озером. В нем запрещено купаться последние 6 лет: вода слишком грязная. А виноваты в этом люди и чайки.

Впервые в водохранилище запретили купаться в 2015 году, и для горожан это был шок. Еще бы — закрыли самое популярное место отдыха. Специалисты пеняли на чаек, мол, их колония в центре озера стала очень большой, и из-за продуктов жизнедеятельности птиц качество воды не подходит для купания.

Администрация города всерьез взялась решить проблему. Позвали специалистов , те изучили состояние воды и постановили: дно нужно очищать от ила. И стоить это будет 150 млрд неденоминированных рублей . Городские власти только развели руками — таких денег не было. Нет их и сейчас .

Называя сейчас минимальную сумму затрат на очистку озера от ила, чиновники не говорят, что деньги есть или их планируют выделить из бюджета. Они лишь констатируют факты, что есть проблема, ее решение стоит не меньше 120 тыс. рублей, а если ничего не делать, то все будет только хуже. Что, в общем-то, было понятно и 5 лет назад.

Зампредседателя Могилевского горисполкома Андрей Киблов сказал, что нужно еще раз обследовать озеро, выполнить предпроектную документацию, потом разработать план очистки дна озера от ила. За это отвечает управление коммунальными предприятиями, и тут ждут ответ из центрального института комплексного использования водных ресурсов, с которым договор заключили еще в 2015 году. Какой ответ ждут коммунальники, непонятно, потому что ученые еще 6 лет назад сказали, что нужно сделать: убрать ил и остров чаек.