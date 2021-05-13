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Местные власти определили, где в Могилеве не стоит купаться в этом сезоне
13.05.2021 16:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Могилевские власти определили, где в городе запрещено купаться в этом году. Соответствующий документ
На территории Могилева запрещенными для купания местами стали:
Также нельзя будет купаться в обводненных карьерах, мелиоративных каналах, противопожарных водоемах, прудах и копанях.
Напомним, в Могилеве работают три официальных пляжа — городской на реке Днепр, на Святом озере и возле Печерского лесопарка — и два стихийных: возле озера в микрорайоне Броды и на заливе реки Днепр в микрорайоне Фатина.
Год назад
Впервые в водохранилище
Администрация города всерьез взялась решить проблему.
Называя сейчас минимальную сумму затрат на очистку озера от ила, чиновники не говорят, что деньги есть или их планируют выделить из бюджета. Они лишь констатируют факты, что есть проблема, ее решение стоит не меньше 120 тыс. рублей, а если ничего не делать, то все будет только хуже. Что, в общем-то, было понятно и 5 лет назад.
Зампредседателя Могилевского горисполкома Андрей Киблов сказал, что нужно еще раз обследовать озеро, выполнить предпроектную документацию, потом разработать план очистки дна озера от ила. За это отвечает управление коммунальными предприятиями, и тут ждут ответ из центрального института комплексного использования водных ресурсов, с которым договор заключили еще в 2015 году. Какой ответ ждут коммунальники, непонятно, потому что ученые еще 6 лет назад сказали, что нужно сделать: убрать ил и остров чаек.
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Напомним, в Могилеве работают три официальных пляжа.
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