Мужчину из Дубровно обвиняют в «насилии» к прокурору района. Он задержан

Источник материала: Tut.by

Жителя Дубровно обвиняют в «насилии» в отношении прокурора района. Возбуждено уголовное дело, сообщает Генпрокуратура.

Инцидент произошел 6 мая возле дома № 12 на улице Вокзальной в Дубровно. 32-летний местный житель «угрожал насилием и применил насилие» к прокурору района. Мужчина был пьян.

Возбуждено уголовное дело за насилие либо угрозу насилием в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности (ч. 1 ст. 366 УК). Она предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Мужчина под стражей.