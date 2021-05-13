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Мужчину из Дубровно обвиняют в «насилии» к прокурору района. Он задержан

13.05.2021 17:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жителя Дубровно обвиняют в «насилии» в отношении прокурора района. Возбуждено уголовное дело, сообщает Генпрокуратура.

Инцидент произошел 6 мая возле дома № 12 на улице Вокзальной в Дубровно. 32-летний местный житель «угрожал насилием и применил насилие» к прокурору района. Мужчина был пьян.

Возбуждено уголовное дело за насилие либо угрозу насилием в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности (ч. 1 ст. 366 УК). Она предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Мужчина под стражей.

 
 
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Инцидент произошел 6 мая возле дома № 12 на улице Вокзальной в Дубровно. 32-летний местный житель «угрожал насилием и применил насилие» к прокурору района. Мужчина...
 
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