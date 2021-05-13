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Лукашенко: если люди не поддержат, то у нас же Конституция есть
13.05.2021 17:37 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Нужно сделать так, чтобы люди поддержали проект новой Конституции. Но если не поддержат, то в Беларуси уже Конституция есть. А члены Комиссии "нарисовали некую Конституцию", и "для того чтобы ее пропихнуть на референдуме, еще ввинтили туда несколько популярных фраз и начали на этом разворачивать агитационную кампанию".
Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании с руководителями Конституционной комиссии 13 мая,
«Мы делаем Конституцию будущего нашего государства. И если мы хотим, чтобы государство было искренним, честным и справедливым, такая должна быть Конституция и принятие ее должно быть таковым. Если люди поддержат новый проект Конституции, - быть этой Конституции. Не поддержат - у нас же Конституция есть. Но надо сделать так, чтобы люди поддержали наш проект новой Конституции. А чтобы поддержали, она должна соответствовать запросам этих людей», - сказал Лукашенко.
При этом он отметил, что много будет зависеть от элиты белорусского общества, то есть – от руководителей всех уровней, «юридической общественности, образованных, умных и талантливых граждан, которые будут не только высказывать свое мнение, но и вести за собой общество».
Лукашенко сказал, что, когда проект будет готов, члены комиссии соберутся и будут «читать по главам, постатейно», а сам он будет высказывать свое мнение. Но это не будет значить, что все согласятся с новациями проекта. Он считает, что кто-то из членов комиссии не согласится, кто-то захочет внести предложения. И все это будет учитываться.
Конституция должна быть правильной
Было подчеркнуто, что Конституция - это основная конструкция нашего государства, и ни в коем случае нельзя допустить, чтобы она была в чем-то неправильной, а те или иные изменения вносились для галочки или в популистских целях.
«Вот провели заседание Конституционной комиссии, Конституцию некую нарисовали. Для того чтобы ее пропихнуть на референдуме, еще ввинтили туда несколько популярных фраз и начали на этом разворачивать агитационную кампанию. Не должно быть, Петр Петрович, так ни в коем случае», - пожурил он главу Конституционной комиссии.
Кроме председателя Конституционного суда Петра Миклашевича, на встрече присутствовали глава Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко.
О проекте новой Конституции
О том, что комиссию по подготовке поправок в Конституцию создадут в ближайшее время в Беларуси,
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Проект новой Конституции
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