Лукашенко: если люди не поддержат, то у нас же Конституция есть

Нужно сделать так, чтобы люди поддержали проект новой Конституции. Но если не поддержат, то в Беларуси уже Конституция есть. А члены Комиссии "нарисовали некую Конституцию", и "для того чтобы ее пропихнуть на референдуме, еще ввинтили туда несколько популярных фраз и начали на этом разворачивать агитационную кампанию".

Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании с руководителями Конституционной комиссии 13 мая, сообщает его пресс-служба.

«Мы делаем Конституцию будущего нашего государства. И если мы хотим, чтобы государство было искренним, честным и справедливым, такая должна быть Конституция и принятие ее должно быть таковым. Если люди поддержат новый проект Конституции, - быть этой Конституции. Не поддержат - у нас же Конституция есть. Но надо сделать так, чтобы люди поддержали наш проект новой Конституции. А чтобы поддержали, она должна соответствовать запросам этих людей», - сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что много будет зависеть от элиты белорусского общества, то есть – от руководителей всех уровней, «юридической общественности, образованных, умных и талантливых граждан, которые будут не только высказывать свое мнение, но и вести за собой общество».

Лукашенко сказал, что, когда проект будет готов, члены комиссии соберутся и будут «читать по главам, постатейно», а сам он будет высказывать свое мнение. Но это не будет значить, что все согласятся с новациями проекта. Он считает, что кто-то из членов комиссии не согласится, кто-то захочет внести предложения. И все это будет учитываться.

Конституция должна быть правильной

Было подчеркнуто, что Конституция - это основная конструкция нашего государства, и ни в коем случае нельзя допустить, чтобы она была в чем-то неправильной, а те или иные изменения вносились для галочки или в популистских целях.

«Вот провели заседание Конституционной комиссии, Конституцию некую нарисовали. Для того чтобы ее пропихнуть на референдуме, еще ввинтили туда несколько популярных фраз и начали на этом разворачивать агитационную кампанию. Не должно быть, Петр Петрович, так ни в коем случае», - пожурил он главу Конституционной комиссии.

Кроме председателя Конституционного суда Петра Миклашевича, на встрече присутствовали глава Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко.

О проекте новой Конституции

О том, что комиссию по подготовке поправок в Конституцию создадут в ближайшее время в Беларуси, сообщил журналистам председатель Конституционного суда Петр Миклашевич 11 марта 2021 года.

Ранее Лукашенко заявлял , что проект новой Конституции может быть готов к концу 2021 года, а его судьба будет зависеть от мнения белорусов.

Эксперты считают , что заявления Лукашенко о Конституции и референдуме означают, что весь проект, вся кампания конституционной реформы спускается на тормозах.

Конституционная комиссия начала работать 15 марта, она была сформирована из людей, «обладающих активной гражданской позицией», со знанием запросов общества, с заслугами, «признанными народом».

До 1 августа 2021 года она должна представить Александру Лукашенко выработанные предложения по изменению Конституции для последующего их вынесения на республиканский референдум.