СК: В Борисове руководители стройпредприятия похитили почти 300 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении должностных лиц строительного предприятия в Борисове. Они наняли предпринимателей-родственников для строительства сетей канализации в Смолевичах. Работа выполнялись только на бумаге, но деньги за нее платили реальные. Об этом сообщает пресс-служба СК.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Уголовное дело в отношении должностных лиц одного из строительных предприятий Борисова было возбуждено по результатам проверки Комитета Госконтроля. Трех мужчин обвиняют по ч.4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.

По предварительной информации, 42-летний первый заместитель директора предприятия совместно с двумя подчиненными, 30-летним и 31-летним мужчинами, похитили бюджетные деньги. Они заключили ложные договора подряда с тремя индивидуальными предпринимателями из числа их родственников и знакомых на выполнение работ по строительству сетей канализации в Смолевичах.

В реальности никаких работ не проводилось. Предприниматели обналичивали деньги, полученные за выполненную «работу» и передавали их должностным лицам строительного предприятия. По оценкам следствия, обвиняемые таким образом похитили почти 300 000 рублей.

«Основная часть похищенных денежных средств была потрачена на строительство жилого дома для первого заместителя директора предприятия площадью более 150 кв.м. в Смолевичах», — сообщили в СК.

Мужчинам предъявили обвинение, они под стражей, на имущество (в том числе и на дом первого заместителя директора) наложили арест.