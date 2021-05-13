В Гродно 64-летнему пенсионеру, который пнул силовика в бедро, заменили «домашнюю химию» на 1,5 года колонии

Источник материала: Tut.by

В Гродно в областном суде сегодня, 13 мая, рассматривалась апелляция гродненца Юзефа Немеро, который в начале марта за пинок омоновцу получил 2,5 года «домашней химии», а также жалобу прокуратуры. В итоге гродненцу ужесточили наказание и приговорили к 1,5 года колонии общего режима.



Фото: TUT.BY

На судебное заседание гродненец пришел в аккуратном костюме, белой рубашке и со спортивной сумкой с вещами. Поддержать Юзефа собралось более 20 человек.

Немеро обвинялся по двум статьям Уголовного кодекса — в участии в «действиях, грубо нарушающих общественный порядок», а также в «насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел». Он был приговорен к "домашней химии" еще в ноябре прошлого года, областной суд оставил приговор в силе, однако прокуратура обратилась с протестом. Сегодня, 13 мая, дело гродненского пенсионера пересмотрели.

Потерпевший — сотрудник гродненского ОМОНа — на судебное заседание не пришел. Ранее в суде он выступал под псевдонимом, его лицо было закрыто. Телесных повреждений у потерпевшего не было. Он только, по его словам, переживал из-за ситуации: было неудобно перед коллегами, а еще испачкалась форма. Потерпевший просил тысячу рублей морального ущерба. Суд тогда решил, что силовику надо выплатить 500 рублей.

Юзефу Немеро 64 года. 6 сентября прошлого года он участвовал в мирной акции протеста, которая тогда проходила в Гродно. Тогда на улицы города вышло около пяти тысяч человек. Сначала большая часть людей собралась на площади Советской, а потом гродненцы двинулись колонной в сторону областной филармонии и дошли до универсама «Брест» на проспекте Янки Купалы, где им путь перегородили силовики, которые начали применять слезоточивый газ, люди стали разбегаться. Немеро тоже попытался уйти, но увидел, как двое омоновцев тащат по земле женщину. Мужчина вспоминал, что в тот момент просто не выдержал: он подбежал сзади к силовику, пнул его в ягодицу и закричал: «Отпусти!». В этот момент другой сотрудник ОМОНа хотел его задержать, но Немеро убежал. Его задержали 22 сентября. Все время до суда мужчина провел в СИЗО.





И на своем первом суде, и во время рассмотрения апелляций Юзеф Немеро говорил, что вышел на мирную акцию протеста, о том, что она не разрешена, он не знал. Также он не слышал, чтобы сотрудники милиции предупреждали собравшихся о каких-то незаконных действиях. Он шел где-то в середине толпы и вряд ли именно его действия повлияли на движение общественного транспорта в Гродно в тот день.

О том, что ударил силовика, сожалел и в этом раскаивался. Говорил, что просто поддался первому сиюминутному порыву, о чем дальше пожалел.

— Нога сработала быстрее головы, — говорил Юзеф.

Прокурор настаивал на том, что нижестоящий суд, рассматривая дело Немеро, не учел всей ситуации 6 сентября — в толпе находились «деструктивно настроенные граждане», «кто-то распылил слезоточивый газ», а еще люди шли по проезжей части, чем затрудняли движение общественного транспорта.

— Не кто-то распылил газ, а сотрудники ОМОНа, давайте говорить так, как было, — поправил Немеро и еще раз уточнил, что акция носила мирный характер и до встречи с силовиками в толпе ничего не происходило.

Гособвинитель частично поддержал протест прокуратуры и попросил назначить Немеро 2 года колонии общего режима. Он говорил, что не было учтено, что Немеро ранее привлекался к уголовной ответственности, а также у него было 23 штрафа по линии ГАИ. На что адвокат парировал, что судимость уже давно снята, а штрафы никак не относятся к делу и отрицательно не характеризуют подзащитного.

Юзеф же рассказывал, что на машине ездит не только он, но и родственники, и друзья. Немеро также сообщил суду, что сейчас ухаживает за своей 90-летней мамой, которая уже не ходит да и садится в кровати с трудом. Его сестра борется с тяжелым заболеванием и не может на данный момент заботиться о маме.

Он отметил, что у него нет никаких нарушений на «домашней химии», а ведь у него было 57 проверок. Для мужчины новый пересмотр дела стал неожиданностью.





Коллегия областного суда ужесточила приговор гродненцу и осудила его на 1,5 года колонии общего режима. После того как судьи удалились, присутствующие еще долго находились в зале суда. Юзеф, его друзья и родные плакали. Не могли сдержать слез и другие присутствующие. Они обнимали мужчину и пытались его приободрить.

Приговор, кажется, стал неожиданностью для Немеро. Он растерянно смотрел по сторонам и что-то пытался объяснить собравшимся, благодарил за поддержку.

Конвой, кстати, его сразу не забрал и Юзеф пока поехал домой.