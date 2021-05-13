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В Зеленом Луге может ухудшиться качество воды из крана

13.05.2021 18:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Зеленом Луге может ухудшиться качество воды из крана. Об этом предупредили в «Минскводоканале». Рассказываем, что случилось.

В 16.40 на кабельных сетях «Минскэнерго» было аварийное отключение электроснабжения, сообщили в «Минскводоканале». Из-за этого остановилось насосное оборудование насосной станции № 5 в Боровлянах.

В 17.00 энергоснабжение восстановили, но качество воды в Зеленом Луге может ухудшиться. Это может коснуться домов в границах улиц Гамарника, Мирошниченко, Кольцова, Логойский тракт.

«Минскводоканал» приносит извинения за неудобства.

 
 
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В 16.40 на кабельных сетях «Минскэнерго» было аварийное отключение электроснабжения, сообщили в «Минскводоканале». Из-за этого остановилось насосное оборудование...
 
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