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В Зеленом Луге может ухудшиться качество воды из крана
13.05.2021 18:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Зеленом Луге может ухудшиться качество воды из крана. Об этом
В 16.40 на кабельных сетях «Минскэнерго» было аварийное отключение электроснабжения, сообщили в «Минскводоканале». Из-за этого остановилось насосное оборудование насосной станции № 5 в Боровлянах.
В 17.00 энергоснабжение восстановили, но качество воды в Зеленом Луге может ухудшиться. Это может коснуться домов в границах улиц Гамарника, Мирошниченко, Кольцова, Логойский тракт.
«Минскводоканал» приносит извинения за неудобства.
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В 16.40 на кабельных сетях «Минскэнерго» было аварийное отключение электроснабжения, сообщили в «Минскводоканале». Из-за этого остановилось насосное оборудование...
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