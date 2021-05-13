По некоторым адресам в Минске горячую воду отключат позже, чем планировали
Размер текста:
A
A
A
Источник материала:
Tut.by
По нескольким адресам в Центральном районе столицы горячую воду отключат не 12 мая, как планировали, а позже. Подробности со ссылкой на районную администрацию сообщает агентство . «Минск-Новости»
Вот адреса, где перенесли отключение горячей воды «на профилактику» на более поздний период — с 24 мая по 2 июня 2021 года.
Долгиновский тракт, 146, 146/1, 146/2, 150, 152, 157, 158, 160, 160а, 160а/1, 166;
улица Выготского, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, б, 6/4, 8, 14, 16, 20, 20а, 29, 37, 39, 43, 45;
улица Новинковская, 1, 2, 4, 14, 16;
улица Павлины Медёлки, 1, 3, 5, 7, 11 и 15.
Перенос связывают с продолжительным отопительным сезоном. Напомним, отопление в минских квартирах отключили 12 мая, однако еще сегодня утром у некоторых читателей (например, в Веснянке) батареи были теплыми.
По ссылке ниже — список майских отключений горячей воды.
Теги
:
Минск
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По нескольким адресам в Центральном районе столицы горячую воду отключат не 12 мая, как планировали, а позже. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
Найдите 10 отличий. Белорусские кондитеры сделали такую же упаковку, как у конкурентов, и поплатились
21:51,
Onliner
Почему Джули Фишер не будет послом в Беларуси? На ОНТ объяснили
21:25,
Партизан
В Могилеве начался судебный процесс над экстремистской группой по организации "беломайдана" и подготовке госпереворота в Беларуси
21:14,
БT
О. Буян - уникальный свидетель трагичных событий, которые развернулись в годы Великой Отечественной на территории Беларуси
21:25,
БT
«Дасылаюць аднатыпныя адмовы, як пляўкі ў твар»
21:31,
Салiдарнасць
ХАМАС выпустил в сторону Тель-Авива 130 ракет
21:32,
Навiны
Без белья и комплексов. Синди Кроуфорд в новой откровенной съемке показывает, как выглядеть на 30 в 55
21:55,
Tut.by
Почему было ошибкой привлечение армии к попытке госпереворота в Беларуси - об этом в "Диспозиции"
21:20,
БT
В Гомеле из-за ремонта изменят схему и график движения поездов
20:34,
Tut.by
Замороженные конфликты - жизнь на пепле
22:00,
БT
По Источникам
Свежие новости
Самое читаемое
Интересы