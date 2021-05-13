Для медработников в Беларуси могут ввести аттестацию: Минздрав опубликовал проект постановления

Источник материала: Tut.by

Проект постановления Минздрава «О профессиональной аттестации медицинских, фармацевтических и иных работников здравоохранения» вынесен на общественное обсуждение, сообщает телеграм-канал ведомства.



Фото: Karolina Grabowska, pexels.com

В обосновании к документу говорится о том, что в странах ближнего и дальнего зарубежья действуют системы лицензирования или аккредитации каждого медицинского работника как с высшим, так и со средним специальным образованием. При несоблюдении условий лицензирования или аккредитации (прерывание стажа работы, недостаточное количество часов повышения квалификации (кредитных единиц), отсутствие публикаций и внедрения новых технологий, методов лечения и диагностики и др.) врач-специалист или средний медицинский работник лишается лицензии или аккредитации.

В Беларуси лицензирование каждого медработника законодательством не предусмотрено. Вот почему возникла необходимость «совершенствования системы присвоения и последующего действия квалификационных категорий».

По мнению авторов проекта, внедрение системы профессиональной аттестации «позволит мотивировать медицинских, фармацевтических работников на повышение своей квалификационной категории, ответственности за сохранение категории, что в свою очередь позволит обеспечить качество оказываемой медицинской помощи и сохранение демографической безопасности страны».

Проектом постановления утверждается Инструкция о порядке и условиях проведения профессиональной аттестации медицинских, фармацевтических и иных работников здравоохранения (на медработников Государственного комитета судебных экспертиз инструкция не распространяется).

Определено, что аттестация проводится на присвоение или подтверждение квалификационной категории (первой, второй и высшей), срок действия квалификационной категории — пять лет. Для проведения аттестации будут создаваться аттестационные комиссии.

В документе написано, что с помощью профессиональной аттестации будет определяться уровень квалификации работников и их практических навыков. Делать это будут на основании результатов аттестационного экзамена и экспертной оценки отчета о профессиональной деятельности.

Аттестация может проводиться как по инициативе работника, так и по инициативе нанимателя, индивидуального предпринимателя. По инициативе работника — в том случае, если речь идет присвоении более высокой квалификационной категории или подтверждении действующей. По инициативе нанимателя или ИП аттестацию могут провести в отношении работника, который снизил уровень своей работы и деятельность которого не соответствует установленным требованиям, или работника, который имеет перерыв в работе на должностях медицинских, фармацевтических работников более 3 лет. Такой аттестации не подлежат беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 5 лет.

Квалификационные категории, присвоенные работникам до вступления в силу инструкции, будут сохраняться независимо от даты ее присвоения в течение пяти лет.

В Минздраве сообщают, что при подготовке проекта постановления были учтены вопросы и предложения, поднимаемые практическим здравоохранением, республиканскими органами госуправления, общественными медицинскими объединениями (ассоциациями) и представителями бизнес-союзов предпринимателей и нанимателей в сфере здравоохранения.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.

В проекте постановления указано, что оно вступает в силу 23 июля 2021 года.