|
Минздрав Беларуси запустил в соцсетях флешмоб "Я вакцинировался, а ты?"
13.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Продолжается вакцинация населения. Минздрав запустил в соцсетях флешмоб "Я вакцинировался, а ты?". Идею первыми подхватили в БелМАПО, в холдинге "Белфармпром", БГМУ, 2-й городской клинической больнице и других медучреждениях. Белорусы публикуют фото в соцсетях под хештегом #явакцинировался, #общийиммунитет и #защищенывместе.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продолжается вакцинация населения. Минздрав запустил в соцсетях флешмоб "Я вакцинировался, а ты?". Идею первыми подхватили в БелМАПО, в холдинге "Белфармпром", БГМУ,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)