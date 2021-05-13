Источник материала: БT

Продолжается вакцинация населения. Минздрав запустил в соцсетях флешмоб "Я вакцинировался, а ты?". Идею первыми подхватили в БелМАПО, в холдинге "Белфармпром", БГМУ, 2-й городской клинической больнице и других медучреждениях. Белорусы публикуют фото в соцсетях под хештегом #явакцинировался, #общийиммунитет и #защищенывместе.





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