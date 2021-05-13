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Белорусские тракторы идут на экспорт. Всего же по итогам года Минский тракторный завод выпустит более 36 тысяч машин, многие модели востребованы жилищно-коммунальным хозяйством столицы. А этой осенью с конвейера МТЗ сойдет 4-миллионный трактор "Беларус". Об этом сегодня заявили на торжественном открытии фотовыставки на станции метро "Тракторный завод", посвященной 75-летию предприятия. Хроника охватывает всю историю развития флагмана отечественного машиностроения. На фотографиях - рабочие, инженеры, водители-испытатели и, конечно, сами машины.

Экспозиция будет доступна пассажирам минской подземки до конца сентября. Сам же юбилей МТЗ отметит в конце мая. Еще больше узнать о работе холдинга и увидеть цехи сможет каждый желающий. 30 мая Минский тракторный завод проведет день открытых дверей.