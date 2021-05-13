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Вынесен приговор за перекрытие движения

13.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Лишение и ограничение свободы на разные сроки. Суд вынес приговор четырнадцати обвиняемым в перекрытии движения в Бресте. Это жители областного центра и Пружан. По материалам дела, 13 сентября прошлого года на пересечении проспекта Машерова, бульваров Космонавтов и Шевченко они устроили так называемый хоровод, чем грубо нарушили общественный порядок, препятствовали нормальной работе общественного транспорта, организаций и предприятий. Некоторые из подсудимых ранее уже привлекались к ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

Как отметили в прокуратуре, многие из обвиняемых во время судебного заседания давали противоречивые показания, однако их вина была доказана, в том числе с помощью видеозаписей с места событий.

 
Теги: Брест
 
 
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Лишение и ограничение свободы на разные сроки. Суд вынес приговор четырнадцати обвиняемым в перекрытии движения в Бресте. Это жители областного центра и Пружан. По...
 
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