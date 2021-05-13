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Вынесен приговор за перекрытие движения
13.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Лишение и ограничение свободы на разные сроки. Суд вынес приговор четырнадцати обвиняемым в перекрытии движения в Бресте. Это жители областного центра и Пружан. По материалам дела, 13 сентября прошлого года на пересечении проспекта Машерова, бульваров Космонавтов и Шевченко они устроили так называемый хоровод, чем грубо нарушили общественный порядок, препятствовали нормальной работе общественного транспорта, организаций и предприятий. Некоторые из подсудимых ранее уже привлекались к ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.
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Лишение и ограничение свободы на разные сроки. Суд вынес приговор четырнадцати обвиняемым в перекрытии движения в Бресте. Это жители областного центра и Пружан. По...
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