Беларусь помнит: Вахта Памяти по местам боев Великой Отечественной стартовала в Шкловском районе

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В экспедиции по поиску ранее неизвестных воинских захоронений принимают участие представители историко-патриотического клуба "Виккру" и 52-го спецбатальона Минобороны. Первые находки сделаны недалеко от деревни Августово. Здесь в июле 1941-го проходила линия обороны, дислоцировались 110-я тульская и 53-я саратовская стрелковые дивизии. Многие бойцы до сих пор числятся пропавшими без вести.



Николай Борисенко, руководитель могилевского областного историко-патриотического клуба "Виккру":

Вы видите кожаный фрагмент подсумка подписного, на котором хорошо видна фамилия Конов. И подписная фляга. Тоже фамилия здесь просматривается. С двух сторон подписи. Будем тоже пробивать по архивам.

Во время экспедиции к подножию обелисков в честь погибших воинов будут возложены цветы, а память о героях будет почтена минутой молчания.