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Беларусь помнит: Вахта Памяти по местам боев Великой Отечественной стартовала в Шкловском районе

13.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В экспедиции по поиску ранее неизвестных воинских захоронений принимают участие представители историко-патриотического клуба "Виккру" и 52-го спецбатальона Минобороны. Первые находки сделаны недалеко от деревни Августово. Здесь в июле 1941-го проходила линия обороны, дислоцировались 110-я тульская и 53-я саратовская стрелковые дивизии. Многие бойцы до сих пор числятся пропавшими без вести.

Николай Борисенко, руководитель могилевского областного историко-патриотического клуба "Виккру": 

Вы видите кожаный фрагмент подсумка подписного, на котором хорошо видна фамилия Конов. И подписная фляга. Тоже фамилия здесь просматривается. С двух сторон подписи. Будем тоже пробивать по архивам.

Во время экспедиции к подножию обелисков в честь погибших воинов будут возложены цветы, а память о героях будет почтена минутой молчания.

 
 
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В экспедиции по поиску ранее неизвестных воинских захоронений принимают участие представители историко-патриотического клуба "Виккру" и 52-го спецбатальона...
 
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