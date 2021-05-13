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В МВД опровергают информацию о голодовке журналистов: они фрилансеры и отказались только от передач
13.05.2021 19:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МВД выпустило
В милиции считают, что данные сведения не соответствуют действительности.
«Могилевчане Александр Бураков и Владимир Лапцевич действительно были задержаны 12 мая возле здания областного суда за совершение административного правонарушения. Однако указанные граждане никакого отношения к зарегистрированным средствам массовой информации не имеют и являются фрилансерами», — заявили в МВД.
Там также отметили, что официальных заявлений об объявлении ими голодовки не поступало.
«13 мая они письменно отказались принимать от родственников продукты питания в передачах, но пищу принимают в соответствии с распорядком дня спецучреждения», — говорится в сообщении.
Напомним, могилевские независимые журналисты Александр Бураков и Владимир Лапцевич
На них составили административные протоколы по ч. 3 ст. 24.23 КоАП РБ. Их обвиняют в повторном участии в несанкционированном мероприятии в течение года. Мужчинам грозит до 200 базовых штрафа или от 15 до 30 суток ареста.
Позже от правозащитников стало известно, что Бураков и Лапцевич в ИВС объявили голодовку. Таким образом они протестуют против своего задержания и административного дела за участие в некоем «несанкционированном массовом мероприятии».
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«13 мая они письменно отказались принимать от родственников продукты питания в передачах, но пищу принимают в соответствии с распорядком дня спецучреждения», -...
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