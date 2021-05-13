ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В МВД опровергают информацию о голодовке журналистов: они фрилансеры и отказались только от передач

13.05.2021 19:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

МВД выпустило заявление, в котором опровергают голодовку могилевских независимых журналистов Александра Буракова и Владимира Лапцевича.


Фото: @mayday

В милиции считают, что данные сведения не соответствуют действительности.

«Могилевчане Александр Бураков и Владимир Лапцевич действительно были задержаны 12 мая возле здания областного суда за совершение административного правонарушения. Однако указанные граждане никакого отношения к зарегистрированным средствам массовой информации не имеют и являются фрилансерами», — заявили в МВД.

Там также отметили, что официальных заявлений об объявлении ими голодовки не поступало.

«13 мая они письменно отказались принимать от родственников продукты питания в передачах, но пищу принимают в соответствии с распорядком дня спецучреждения», — говорится в сообщении.

Напомним, могилевские независимые журналисты Александр Бураков и Владимир Лапцевич были задержаны 12 мая сотрудниками ОМОНа у здания суда, куда не пустили даже родственников подсудимых по делу так называемой группы Тихановского — Статкевича.

На них составили административные протоколы по ч. 3 ст. 24.23 КоАП РБ. Их обвиняют в повторном участии в несанкционированном мероприятии в течение года. Мужчинам грозит до 200 базовых штрафа или от 15 до 30 суток ареста.

Позже от правозащитников стало известно, что Бураков и Лапцевич в ИВС объявили голодовку. Таким образом они протестуют против своего задержания и административного дела за участие в некоем «несанкционированном массовом мероприятии».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«13 мая они письменно отказались принимать от родственников продукты питания в передачах, но пищу принимают в соответствии с распорядком дня спецучреждения», -...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродно 64-летнему пенсионеру, который пнул силовика в бедро, заменили «домашнюю химию» на 1,5 года колонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by