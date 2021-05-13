В МВД опровергают информацию о голодовке журналистов: они фрилансеры и отказались только от передач

Источник материала: Tut.by

МВД выпустило заявление , в котором опровергают голодовку могилевских независимых журналистов Александра Буракова и Владимира Лапцевича.



Фото: @mayday

В милиции считают, что данные сведения не соответствуют действительности.

«Могилевчане Александр Бураков и Владимир Лапцевич действительно были задержаны 12 мая возле здания областного суда за совершение административного правонарушения. Однако указанные граждане никакого отношения к зарегистрированным средствам массовой информации не имеют и являются фрилансерами», — заявили в МВД.

Там также отметили, что официальных заявлений об объявлении ими голодовки не поступало.

«13 мая они письменно отказались принимать от родственников продукты питания в передачах, но пищу принимают в соответствии с распорядком дня спецучреждения», — говорится в сообщении.

Напомним, могилевские независимые журналисты Александр Бураков и Владимир Лапцевич были задержаны 12 мая сотрудниками ОМОНа у здания суда, куда не пустили даже родственников подсудимых по делу так называемой группы Тихановского — Статкевича.

На них составили административные протоколы по ч. 3 ст. 24.23 КоАП РБ. Их обвиняют в повторном участии в несанкционированном мероприятии в течение года. Мужчинам грозит до 200 базовых штрафа или от 15 до 30 суток ареста.

Позже от правозащитников стало известно, что Бураков и Лапцевич в ИВС объявили голодовку. Таким образом они протестуют против своего задержания и административного дела за участие в некоем «несанкционированном массовом мероприятии».