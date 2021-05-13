В Минске задержали фотографа Татьяну Капитонову. Она снимала IT-конференцию

Источник материала: Tut.by

В Минске 13 мая задержали журналистку Татьяну Капитонову. Она снимала международную IT-конференцию EMERGE. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).



Татьяна Капитонова. Фото с сайта БАЖ

Как сообщает «Медиазона» со ссылкой на очевидца, четверо силовиков в штатском задержали Татьяну, когда она во время перерыва вышла на Немигу из помещения, где проходила конференция.

Ее увезли в РУВД Советского района. Там БАЖ сообщили, что Татьяна Капитонова задержана в рамках административного дела. В чем ее обвиняют, в милиции не сообщили. Но уже завтра пройдет суд.