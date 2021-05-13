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В Минске задержали фотографа Татьяну Капитонову. Она снимала IT-конференцию
13.05.2021 20:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске 13 мая задержали журналистку Татьяну Капитонову. Она снимала международную IT-конференцию EMERGE. Об этом
Как
Ее увезли в РУВД Советского района. Там БАЖ сообщили, что Татьяна Капитонова задержана в рамках административного дела. В чем ее обвиняют, в милиции не сообщили. Но уже завтра пройдет суд.
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Ее увезли в РУВД Советского района. Там сообщили, что Татьяна Капитонова задержана в рамках административного дела. В чем ее обвиняют, в милиции не сообщили. Но уже...
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