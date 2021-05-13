Специалисты исследуют Будславский костел, пострадавший от пожара

Источник материала: БT

В костеле Будслава, где во вторник произошел пожар, началось обследование храма. Сейчас там идет расчистка кровли. В ближайшее время специалисты должны накрыть здание брезентом, чтобы проливные дожди не разрушали его. Чтобы это сделать, надо оценить состояние сцен и понять, какой вред огонь нанес памятнику архитектуры. Сейчас в разборе завалов участвуют и волонтеры. Между тем в интернете появились призывы начать скорее восстанавливать храм, в том числе народными силами. Но специалисты советуют не делать поспешных выводов.

Причины пожара в костеле Будслава до сих пор не известны.





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