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Специалисты исследуют Будславский костел, пострадавший от пожара
13.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В костеле Будслава, где во вторник произошел пожар, началось обследование храма. Сейчас там идет расчистка кровли. В ближайшее время специалисты должны накрыть здание брезентом, чтобы проливные дожди не разрушали его. Чтобы это сделать, надо оценить состояние сцен и понять, какой вред огонь нанес памятнику архитектуры. Сейчас в разборе завалов участвуют и волонтеры. Между тем в интернете появились призывы начать скорее восстанавливать храм, в том числе народными силами. Но специалисты советуют не делать поспешных выводов.
Причины пожара в костеле Будслава до сих пор не известны.
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В костеле Будслава, где во вторник произошел пожар, началось обследование храма. Сейчас там идет расчистка кровли. В ближайшее время специалисты должны накрыть...
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