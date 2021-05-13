Минскому областному драмтеатру исполнилось 30 лет

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Юбилейные торжества по случаю этой даты сегодня проходят в Молодечно в течение дня. Старт мероприятиям дала арт-встреча учащихся молодечненской гимназии-колледжа искусств с выдающимися белорусскими театралами, знаменитыми творческими личностями - драматургом Алексеем Дударевым и режиссером Валерием Анисенко. Оба тесно связаны с молодечненской сценой.

Встреча мэтров и учеников прошла в неформальной обстановке. Молодежь услышала мнения известных театральных личностей об искусстве и его гуманитарном назначении. Гимназия-колледж искусств в Молодечно в течение 15 лет выпускает с десяток дипломированных специалистов театральной сферы.