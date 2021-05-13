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Белавиа корректирует расписание полетов в Тель-Авив

13.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За ситуацией в Тель-Авиве следит национальный авиаперевозчик Белавиа. Как прокомментировали в компании, в ближайшие дни возможна корректировка в расписании рейсов. Учитывая сложившуюся ситуацию, авиакомпания перенесла ближайший рейс в израильский город, запланированный на 19:10 сегодня, на 07:45 утра завтрашнего дня.


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За ситуацией в Тель-Авиве следит национальный авиаперевозчик Белавиа. Как прокомментировали в компании, в ближайшие дни возможна корректировка в расписании...
 
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