Растет число жертв палестино-израильского конфликта

Источник материала: БT

Города Израиля охвачены погромами: вооруженные дубинами и холодным оружием мародеры атаковали Иерусалим, Хайфу, Хеврон. Противостояние - на внешнем контуре. Официальный Тель-Авив сообщает, что за две минувшие ночи по территории страны было выпущено из сектора Газа около 1 600 ракет. Армия Израиля нанесла ответные удары по арабским территориям. Палестинская сторона сообщает о многочисленных жертвах среди мирного населения: погибли 83 человека. Число погибших израильтян выросло до 7, не считая военных. В целях безопасности полеты в Тель-Авив до 14 мая включительно приостанавливают авиакомпании Austrian Airlines, Lufthansa и British Airways.





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