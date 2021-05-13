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Растет число жертв палестино-израильского конфликта

13.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Города Израиля охвачены погромами: вооруженные дубинами и холодным оружием мародеры атаковали Иерусалим, Хайфу, Хеврон. Противостояние - на внешнем контуре. Официальный Тель-Авив сообщает, что за две минувшие ночи по территории страны было выпущено из сектора Газа около 1 600 ракет. Армия Израиля нанесла ответные удары по арабским территориям. Палестинская сторона сообщает о многочисленных жертвах среди мирного населения: погибли 83 человека. Число погибших израильтян выросло до 7, не считая военных. В целях безопасности полеты в Тель-Авив до 14 мая включительно приостанавливают авиакомпании Austrian Airlines, Lufthansa и British Airways.


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Города Израиля охвачены погромами: вооруженные дубинами и холодным оружием мародеры атаковали Иерусалим, Хайфу, Хеврон. Противостояние - на внешнем контуре....
 
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