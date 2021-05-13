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ГАИ Минска следит за любителями двухколесного транспорта
13.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В белорусской столице участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, поэтому любители двухколесного транспорта находятся под пристальным вниманием сотрудников ГАИ. Немало минчан предпочитают зеленый транспорт для поездок на работу, а также для традиционных прогулок по велодорожке. Сотрудники автоинспекции напоминают правила дорожного движения, чтобы предостеречь всех участников движения.
С начала велосезона в столице пострадал несовершеннолетний за рулем двухколесного транспорта - ребенок получил травмы. В свою очередь ГАИ предупреждает: за нарушения велосипедистам грозит штраф.
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В белорусской столице участились случаи дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, поэтому любители двухколесного транспорта находятся под...
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