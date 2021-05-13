В Витебском ботаническом саду цветет сакура

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В Витебске зацвела сакура! Полюбоваться красотой можно в Ботаническом саду университета имени Машерова. Ученые вуза отмечают, что в этом году экзотическое дерево сделало подарок и зацвело накануне 110-летнего юбилея университета. Два саженца сорта "кику-шидаре" были высажены в мае 2018 года, и дальневосточное растение хорошо прижилось. Своим розовым убранством сакура будет украшать сад в течение двух недель.



Юрий Высоцкий, специалист центра по изучению биоразнообразия Витебского госуниверситета им. П. М. Машерова:



Сакурой называют целую группу декоративных вишен. Это очень популярное в декоративном оформлении и культовое растение в Японии. Постепенно вот этот культ любования сакурой продвигается и в наши страны



В Ботаническом саду Витебска представлены растения из 57 стран мира

Ботанический сад Витебского госуниверситета имени Машерова ведет историю с 1919 года. По видовому разнообразию он удерживает второе место в стране после Минска. В коллекции сада произрастают деревья, кустарники и травянистые растения из 57 стран мира.