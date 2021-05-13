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Где в Минской области можно сдать ПЦР-тест для выезда за границу

13.05.2021 20:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минздрав опубликовал перечень организаций, которые могут проводить ПЦР-исследования на наличие SARS-CoV-2 на платной основе для выезжающих за пределы страны. Где можно сдать тест в Минской области?


Фото: Reuters

Результаты исследований выдают на русском и английском языках, их также их заносят в систему «Путешествую без COVID-19».

Минздрав публикует список:

  • «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии», лаборатория в РУП «Национальный аэропорт «Минск» (airport.by).
  • «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» (omr.by).
  • «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (mocgeoz.by).
  • «Минская областная клиническая больница» (minsk-okb.by).
  • «Минская областная станция переливания крови» г. Молодечно (omispk.by).
  • «Борисовский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (www.gigbor.by).
  • «Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (www.soligorskcge.by).

 
Теги: Минск
 
 
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Результаты исследований выдают на русском и английском языках, их также их заносят в систему «Путешествую без COVID-19».
 
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