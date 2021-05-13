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Где в Минской области можно сдать ПЦР-тест для выезда за границу
13.05.2021 20:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минздрав
Результаты исследований выдают на русском и английском языках, их также их заносят в систему «Путешествую без COVID-19».
Минздрав публикует список:
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Результаты исследований выдают на русском и английском языках, их также их заносят в систему «Путешествую без COVID-19».
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