Где в Минской области можно сдать ПЦР-тест для выезда за границу

Источник материала: Tut.by

Минздрав опубликовал перечень организаций, которые могут проводить ПЦР-исследования на наличие SARS-CoV-2 на платной основе для выезжающих за пределы страны. Где можно сдать тест в Минской области?



Фото: Reuters

Результаты исследований выдают на русском и английском языках, их также их заносят в систему «Путешествую без COVID-19».

Минздрав публикует список:

«Минский городской центр гигиены и эпидемиологии», лаборатория в РУП «Национальный аэропорт «Минск» ( airport.by ).

). «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» (omr.by).

«Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (mocgeoz.by).

«Минская областная клиническая больница» (minsk-okb.by).

«Минская областная станция переливания крови» г. Молодечно (omispk.by).

«Борисовский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (www.gigbor.by).

«Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (www.soligorskcge.by).