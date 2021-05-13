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В Гомеле вынесли приговор мошеннику, который сдавал квартиру сразу нескольким людям
13.05.2021 21:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
36-летний гомельчанин «сдавал» квартиру, принадлежащую матери. Со съемщиков брал залог, давал им дубликаты ключей, а потом исчезал,
В октябре прошлого года мужчина дал объявление в интернете о сдаче квартиры на проспекте Космонавтов. Потенциальным квартиросъемщикам мужчина говорил, что уезжает на год в Россию и ему нужно, чтобы за помещением кто-то приглядывал. Брал предоплату и исчезал.
Неладное заподозрила одна из женщин, которая также оставила залог. Она попросила знакомого связаться с «арендодателем» и тот «сдал» ему ту же квартиру.
Выяснилось, что первый обманутый дал в качестве аванса 255 рублей, с последнего мошенник взял уже 400 рублей.
Суд приговорил мужчину к трем месяцам ареста. Также он обязан вернуть присвоенные деньги и выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда.
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В октябре прошлого года мужчина дал объявление в интернете о сдаче квартиры на проспекте Космонавтов. Потенциальным квартиросъемщикам мужчина говорил, что...
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