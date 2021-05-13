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В Гомеле вынесли приговор мошеннику, который сдавал квартиру сразу нескольким людям

13.05.2021 21:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

36-летний гомельчанин «сда­вал» квартиру, принадлежащую мате­ри. Со съем­щиков брал залог, давал им дубликаты клю­чей, а потом исчезал, сообщает городской журнал «Белка».

В октябре про­шлого года мужчина дал объявление в интернете о сдаче кварти­ры на проспекте Космонав­тов. Потенциальным кварти­росъемщикам мужчина гово­рил, что уезжает на год в Рос­сию и ему нужно, чтобы за помещением кто-то пригля­дывал. Брал предоплату и исчезал.

Неладное заподозрила одна из женщин, которая также оставила залог. Она попросила знакомого связать­ся с «арендодателем» и тот «сдал» ему ту же квартиру.

Выяснилось, что пер­вый обманутый дал в каче­стве аванса 255 рублей, с последнего мошенник взял уже 400 рублей.

Суд приговорил мужчину к трем месяцам ареста. Также он обязан вернуть при­своенные деньги и выпла­тить потерпевшим компенсацию мораль­ного вреда.

 
 
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В октябре про­шлого года мужчина дал объявление в интернете о сдаче кварти­ры на проспекте Космонав­тов. Потенциальным кварти­росъемщикам мужчина гово­рил, что...
 
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