В Беларуси выявили несколько групп детей-лжеминеров

Источник материала: Tut.by

В Беларуси выявили несколько групп несовершеннолетних, занимающихся ложными сообщениями об опасности. Об этом рассказал начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ .



Андрей Ковалев. Скриншот телеканала ОНТ

Представитель МВД отметил, что дети в Беларуси очень заинтересовались таким явлением, как сватинг — ложными сообщениями об опасности. По его словам, с начала этого года возбуждено более 60 уголовных дел за «минирование».

Ковалев рассказал, что ложные сообщения об опасности делятся на две группы — те, которые оставляют по телефону, и те, которые приходят в интернете. Иногда такие сообщения «заказывают», например, за проигрыш в игре.

— Условно, вы меня заказываете: устанавливаете мои данные, фамилию, мой адрес, и от моего имени устанавливаете сообщения об опасности того или иного учебного заведения, социального объекта — вокзала, аэропорта и так далее, — привел пример Ковалев.

Представитель МВД подчеркнул, что такая деятельность оставляет цифровые следы, при этом белорусские правоохранители сотрудничают по данному вопросу с 89 странами мира, что позволяет расследовать, в том числе, преступления, совершенные не с территории Беларуси.

— На сегодняшний день в Беларуси уже установлены такие группы. Думаю, в ближайшее время будет пресечено и предъявлено обвинение как минимум трем несовершеннолетним группам сватинга: 12 лет, 14 лет и так далее, — рассказал Андрей Ковалев.

Он напомнил, что за ложные сообщения об опасности предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. В случае с 12-летними фигурантами ответственность понесут родители, на них также ляжет материальное возмещение расходов.

Ответственность за «минирование»

Напомним, в последнее время в Беларуси не раз «минировали» отели, административные здания, школы и ТЦ. Тревога, к счастью, оказывалась ложной.

Заведомо ложное сообщение об опасности влечет уголовную ответственность (ст. 340 УК Республики Беларусь), которая наступает с 14 лет. Предусмотренное наказание в зависимости от размера причиненного ущерба, тяжести наступивших последствий и других обстоятельств — от штрафа до 7 лет лишения свободы. Под крупным размером ущерба, который повлекло подобное сообщение, подразумевают урон на сумму, которая в 250 и более раз превышает одну базовую величину. Под тяжкими последствиями можно рассматривать нарушение работы вокзалов, общественного транспорта, аэропортов, срыв массового мероприятия.