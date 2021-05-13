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56-летнюю женщину задержали по подозрению в прогулке с зонтиками

14.05.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Татьяну Михайлову задержали по подозрению в прогулке с зонтиками. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

56-летняя Татьяна Михайлова — мать Юлии Михайловой, девушки, которой в апреле дали 25 суток административного ареста за прогулку с зонтиками по проспекту Победителей. В тот день милиция приехала к ней домой, чтобы ее задержать, а задержали заодно и ее маму, Татьяну Михайлову, а также брата и сестру. На следующий день — отца и еще одну сестру. Юлию Михайлову осудили за участие в несанкционированной акции, ее мать получила пять суток ареста за неповиновение.

Сегодня, 13 мая, Татьяну Михайлову задержали по подозрению в том, что она участвовала в прогулке с зонтиками, которая состоялась накануне: девушки в белой одежде и с цветами в руках прогулялись у Комаровского рынка.

Татьяна Михайлова — мать семи совершеннолетних детей. У нее фиброз легких. Во время отбывания ареста у нее началась одышка из-за открытой в камере форточки.

 
 
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56-летняя Татьяна Михайлова - мать Юлии Михайловой, девушки, которой в апреле дали 25 суток административного ареста за прогулку с зонтиками по проспекту...
 
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