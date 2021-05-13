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56-летнюю женщину задержали по подозрению в прогулке с зонтиками
14.05.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Татьяну Михайлову задержали по подозрению в прогулке с зонтиками. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр
56-летняя Татьяна Михайлова — мать Юлии Михайловой, девушки, которой в апреле дали
Сегодня, 13 мая, Татьяну Михайлову задержали по подозрению в том, что она участвовала в прогулке с зонтиками, которая состоялась накануне: девушки в белой одежде и с цветами в руках
Татьяна Михайлова — мать семи совершеннолетних детей. У нее фиброз легких. Во время отбывания ареста у нее началась одышка из-за открытой в камере форточки.
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56-летняя Татьяна Михайлова - мать Юлии Михайловой, девушки, которой в апреле дали 25 суток административного ареста за прогулку с зонтиками по проспекту...
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