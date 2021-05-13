56-летнюю женщину задержали по подозрению в прогулке с зонтиками

Источник материала: Tut.by

Татьяну Михайлову задержали по подозрению в прогулке с зонтиками. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна» .



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

56-летняя Татьяна Михайлова — мать Юлии Михайловой, девушки, которой в апреле дали 25 суток административного ареста за прогулку с зонтиками по проспекту Победителей. В тот день милиция приехала к ней домой, чтобы ее задержать, а задержали заодно и ее маму, Татьяну Михайлову, а также брата и сестру. На следующий день — отца и еще одну сестру. Юлию Михайлову осудили за участие в несанкционированной акции, ее мать получила пять суток ареста за неповиновение.

Сегодня, 13 мая, Татьяну Михайлову задержали по подозрению в том, что она участвовала в прогулке с зонтиками, которая состоялась накануне: девушки в белой одежде и с цветами в руках прогулялись у Комаровского рынка .

Татьяна Михайлова — мать семи совершеннолетних детей. У нее фиброз легких. Во время отбывания ареста у нее началась одышка из-за открытой в камере форточки.