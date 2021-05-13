|
В пункте пропуска "Каменный Лог" с 14 мая начнет функционировать электронная очередь
14.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Услуга электронного бронирования будет доступна на сайте
Транспортное средство должно прибыть к въезду в сервисную зону ожидания до начала забронированного интервала.
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Услуга электронного бронирования будет доступна на сайте www.belarusborder.by. Транспортное средство должно прибыть к въезду в сервисную зону ожидания до начала...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)