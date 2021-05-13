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"Триумф Победителей" в Москве - выставка об истории Парада Победы на Красной площади

14.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Какими были последние недели до Победы и торжества 9 мая 1945 года. Проект "Триумф Победителей" в Москве собрал самые интересные экспонаты и факты об истории Парада Победы. Посетители увидят оружие, боевые знамена и военную форму участников легендарного парада. Дарья Белоусова-Петровская перенеслась на 76 лет назад. 

Проект "Триумф Победителей" готовили именно к 9 Мая. Ведущие российские музеи, архивы, Госхранилище, МИД, Союз художников - все объединились, чтобы через архивные документы и артефакты рассказать историю Парада Победы.

Многие экспонаты поистине уникальны. Например, орден "Победа". Всего было сделано 22 подобных экземпляра. На каждый требовалось 180 брильянтов, 50 алмазов и 300 граммов платины. Также можно увидеть редкие документы, которые определили окончание войны. Это акт о безоговорочной капитуляции Германии на русском языке и дипломатическая переписка между руководителями стран - участниц антигитлеровской коалиции.

Эльдар Янибеков, замдиректора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе: Они поздравляют друг друга с завершением войны, с Победой над Германией, обсуждают, какой день считать Днем Победы. Как известно, союзники празднуют День Победы 8 мая.

Еще один уникальный документ - инструкция 1945 года по проведению парада на Красной площади. На 24 листах подробно расписано количество людей, лошадей, орудий. Указаны схемы построения сводных полков и даже размер и цвета флажков, которые вешали на штыки винтовок. Синий - у кавалерии, черный - у артиллерии и голубой - у авиации.


Все участники Парада Победы 1945 года прошлись по Красной площади в обновленном стиле. Специально к этой дате было пошито более 250 парадных генеральских мундиров, а всего на фабриках, в мастерских и ателье Москвы за три недели произвели более 10 тысяч комплектов новой военной формы. Парад победителей 1945 года стал одним из самых масштабных за всю историю.

Александр Михайлов, специалист-историк Музея Победы: В нем приняло участие 249 генералов, 24 маршала, свыше 36 тысяч человек, оркестр, который сопровождал прохождение пеших колонн и проезда техники, состоял из порядка 3 тысяч человек. В параде должна была принимать участие и авиация, но из-за плохой погоды авиация не пролетала над Красной площадью. Парад шел более часа.

На выставке можно перенестись на 76 лет назад, очутиться в московской квартире 1945 года и собственными глазами увидеть, как по улице Горького, нынешней Тверской, к Красной площади двигается колонна военной техники того времени.


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Какими были последние недели до Победы и торжества 9 мая 1945 года. Проект "Триумф Победителей" в Москве собрал самые интересные экспонаты и факты об истории Парада...
 
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