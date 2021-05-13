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Эксперты: Антитела к COVID-19 у легкопереболевших сохраняются минимум 90 дней
14.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
"У перенесших COVID-19 в легкой или бессимптомной форме антитела IgG достигают пикового уровня на 45-е сутки после инфицирования и сохраняются минимум до 90 суток. У женщин старше 60 лет уровень образующихся специфических антител выше", - сообщили в лабораторной службе "Хеликс" со ссылкой на исследование, проведенное вместе с Военно-медицинской академией имени С.М. Кирова.
В исследовании приняли участие свыше 1 100 человек более чем из 20 регионов России.
В представительной выборке лишь у 0,9 % женщин и 0,8 % мужчин в возрасте от 18 до 44 лет спустя 30 суток после выявления инфекции не нашли иммуноглобулины. В других возрастных группах антитела обнаружились у всех участников.
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"У перенесших COVID-19 в легкой или бессимптомной форме антитела IgG достигают пикового уровня на 45-е сутки после инфицирования и сохраняются минимум до 90 суток. У...
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