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Минздрав Беларуси: перенесшим COVID-19 можно начинать вакцинацию после полного выздоровления
14.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Уточняется, что у людей, перенесших COVID-19, сохраняется риск повторного инфицирования.
Если в первые несколько месяцев после перенесенной инфекции этот риск достаточно низкий, то в последующие месяцы он значительно увеличивается. Случаи повторного заболевания регистрируются в том числе и в Беларуси.
"Если заболевание перенесено в среднетяжелой или тяжелой форме, то по решению врача прививку целесообразно провести через 1-4 недели после выздоровления. Но учитывая, что 3-6 месяцев постинфекционный иммунитет наиболее вероятно обеспечит защиту от повторного заболевания, можно отложить начало вакцинации на этот период", - говорится в рекомендациях Минздрава.
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Уточняется, что у людей, перенесших COVID-19, сохраняется риск повторного инфицирования. Если в первые несколько месяцев после перенесенной инфекции этот риск...
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