Минздрав Беларуси: перенесшим COVID-19 можно начинать вакцинацию после полного выздоровления

Источник материала: БT

Уточняется, что у людей, перенесших COVID-19, сохраняется риск повторного инфицирования.

Если в первые несколько месяцев после перенесенной инфекции этот риск достаточно низкий, то в последующие месяцы он значительно увеличивается. Случаи повторного заболевания регистрируются в том числе и в Беларуси.

"Если заболевание перенесено в среднетяжелой или тяжелой форме, то по решению врача прививку целесообразно провести через 1-4 недели после выздоровления. Но учитывая, что 3-6 месяцев постинфекционный иммунитет наиболее вероятно обеспечит защиту от повторного заболевания, можно отложить начало вакцинации на этот период", - говорится в рекомендациях Минздрава.

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