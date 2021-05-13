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Среди жертв конфликта на Ближнем Востоке белорусских граждан нет

14.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В СМИ и интернете появилась информация о гибели в результате обстрела в городе Ашкелон уроженки Беларуси, переехавшей в Израиль в 1990 году.

В белорусском обществе города она не состояла, но наши дипломаты уточняют информацию.

Как сообщили в посольстве Беларуси в Израиле, по официальным данным израильской полиции и Интерпола, на этот час граждан Беларуси среди пострадавших и погибших в результате ракетных обстрелов нет.

Станислав Венцель, советник посольства Беларуси в Израиле:

Мы не можем сказать, она гражданка Беларуси или нет. Она не стоит у нас на консульском учете, может быть она просто является уроженкой, а не гражданкой. Мы опираемся на информацию, которую предоставляет израильская полиция. В частности, израильский Интерпол аккумулирует информацию по иностранным гражданам, и мы с ними держим связь. Они сказали, что на сегодняшний день среди жертв эскалации конфликта белорусских граждан нет.


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В СМИ и интернете появилась информация о гибели в результате обстрела в городе Ашкелон уроженки Беларуси, переехавшей в Израиль в 1990 году. В белорусском...
 
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