Четвертый автомобильный мост через Неман в Гродно будет открыт в июле

Источник материала: БT

Об этом сообщил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время знакомства с ходом работ на объекте.

Он обратил внимание, что новостройка поможет не только перераспределить транспортные потоки (как городские, так и транзитные), но и позволит приступить к реконструкции других мостов через Неман.





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