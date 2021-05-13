|
Четвертый автомобильный мост через Неман в Гродно будет открыт в июле
14.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Об этом сообщил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время знакомства с ходом работ на объекте.
Он обратил внимание, что новостройка поможет не только перераспределить транспортные потоки (как городские, так и транзитные), но и позволит приступить к реконструкции других мостов через Неман.
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом сообщил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время знакомства с ходом работ на объекте. Он обратил внимание, что новостройка поможет не...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)