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Дворцово-парковый ансамбль в Несвижском районе ждет инвесторов
14.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Прошла оценку, экспертизу и выставляется на аукцион! Усадьба шляхтичей Рдултовских в городке Снов Несвижского района выставляется на продажу. Ее преобразуют в туристический комплекс или в заведение бизнеса. Исторический памятник начала 19 века оценили в 715 тысяч белорусских рублей. Чем же привлекательна эта усадьба?! Расскажет Наталья Бордиловская. (видео)
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Прошла оценку, экспертизу и выставляется на аукцион! Усадьба шляхтичей Рдултовских в городке Снов Несвижского района выставляется на продажу. Ее преобразуют в...
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