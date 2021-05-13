Дворцово-парковый ансамбль в Несвижском районе ждет инвесторов

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Прошла оценку, экспертизу и выставляется на аукцион! Усадьба шляхтичей Рдултовских в городке Снов Несвижского района выставляется на продажу. Ее преобразуют в туристический комплекс или в заведение бизнеса. Исторический памятник начала 19 века оценили в 715 тысяч белорусских рублей. Чем же привлекательна эта усадьба?! Расскажет Наталья Бордиловская. (видео)





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