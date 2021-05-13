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Более 60 тысяч школьников Минской области проведут летние каникулы в оздоровительных лагерях
14.05.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Насыщенную программу для детей разработали в "Зубренке". Кроме тематических смен, в течение всего учебного года там работают профильные отряды. Экология и журналистика, музыка и спорт - всего 10 направлений. Как проходят занятия, узнала Елена Витко. (видео)
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Насыщенную программу для детей разработали в "Зубренке". Кроме тематических смен, в течение всего учебного года там работают профильные отряды. Экология и...
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