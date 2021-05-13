Витебский государственный университет им. П. М. Машерова празднует 110-летие

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Служению науке и людям посвящены годы работы Витебского государственного университета. Одному из старейших вузов страны в прошлом году исполнилось 110 лет, но из-за пандемии большой праздник перенесли на более благоприятный период. Нынешняя неделя наполнена праздничными мероприятиями: спортивные соревнования, встречи за круглым столом и выставки. И, конечно, слова благодарности преподавателям от студентов и выпускников. О традициях и современных подходах - Марина Романовская.

В медиацентре университета работают с колес. Запись интервью, монтаж программ, заполнение ленты в соцсетях. ВГУ имени Машерова отмечает юбилей! Для студентов и педагогов это больше, чем инфоповод - часть жизни огромной команды.

Андрей Кравченко, руководитель отдела медиакоммуникаций ВГУ им. П. М. Машерова: Мы собирали фотографии за всю историю нашего университета и опубликовали на специальной интернет-платформе. Также мы связывались с выпускниками и принимали поздравления в адрес университета.

В распоряжении студентов компьютерные классы, научно-исследовательские лаборатории, современные спортивные и творческие площадки. Один из старейших вузов Беларуси молод душой. И это помогает так филигранно сочетать традиции с инновациями.







Россия, Китай, Австрия. В ВГУ имени Машерова обучаются студенты из трех десятков стран. Наиболее востребованы образовательные программы в области филологии, юриспруденции, творчества. Многие выпускники продолжают обучение в магистратуре и аспирантуре.

В Витебском вузе помогают раскрыться лидерам. Второкурсница Яна Кущина - делегат VI Всебелорусского народного собрания. Талантливая и амбициозная студентка совмещает учебу с творчеством, участвует в молодежных проектах. Созидательные идеи здесь поддерживают.

Яна Кущина, студентка ВГУ им. П. М. Машерова, делегат VI Всебелорусского народного собрания: ВГУ дает нам дорогу в будущее, в нашу профессию. Я считаю, что это престижный вуз, который дает делать шаг в будущее.

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: Если мы научимся говорить с молодежью на ее языке, мы будем полезны друг другу. И тогда будет польза, будет динамика, будет развитие. И не только вуза, но и города, области, страны в целом.





Как подготовить высококлассного специалиста и воспитать патриота? Какой он - студент и настоящий лидер? Ответы сегодня вместе на диалоговой площадке искали студенты, педагоги и гости торжества. Получился настоящий диалог поколений.

Владимир Прокопцов о витебском худграфе вспоминает с особым трепетом, ведь здесь проходила юность. К празднику в университете открылась выставка известного выпускника.

Заседание школы лидеров, общеуниверситетская спартакиада, велопрогулка с ректором, торжественные встречи и концерты. Событиями наполнена вся неделя. Самые активные и талантливые удостоены наград.

Валентина Богатырева, ректор ВГУ им. П. М. Машерова: Главной целью университета является формирование настоящего студента, который будет гордиться университетом, своей малой родиной, своим государством.

Красивый подарок преподнесла вузу и сама природа - в ботаническом саду университета зацвела сакура.





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