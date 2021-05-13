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Открыто прямое сообщение Минск - Багдад

14.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Более двух с половиной тысяч километров по воздуху и почти четыре по земле. Минск и Багдад сейчас в регулярном сообщении. В начале этой недели открыт новый прямой рейс. Багдад - политический, экономический и культурный центр Ирака. Этот город - важный транспортный узел. В понедельник оттуда к нам прилетел самолет иракской компании. Это называют началом нового этапа отношений.Белорусская сторона, и об этом не раз заявляли на официальных встречах, готова участвовать в госпрограммах Ирака по восстановлению экономики и инфраструктуры. Обе страны отмечают большой потенциал в торгово-экономических отношениях. Он до сих пор не раскрыт.

Есть надежда, что сейчас те же бизнес-контакты станут более продуктивными. Также нельзя снимать со счетов и туризм. Ведь Багдад - родина сказок "Тысячи и одной ночи". Да и Беларусь славится богатым историческим наследием. (видео)

 
Теги: Минск
 
 
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Более двух с половиной тысяч километров по воздуху и почти четыре по земле. Минск и Багдад сейчас в регулярном сообщении. В начале этой недели открыт новый прямой...
 
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