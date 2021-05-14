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Есть и «Спутник V», и китайская вакцина. Где в Бресте сейчас привиться от коронавируса и сколько придется ждать

14.05.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте полным ходом идет вакцинация против COVID-19. Горожан прививают «Спутником V» и китайской вакциной. Пока препарата хватает, но медики советуют долго не раздумывать — желающих привиться тоже достаточно. Узнали, где в Бресте можно сделать прививку, как записаться и сколько ждать (спойлер: недолго).


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Вакцинация проходит в два этапа. Препарат вводят в мышцу плеча или бедра: сначала компонент I в дозе 0,5 мл, а через 21−28 дней — компонент II в такой же дозе.

Вакцина бесплатная.

В Брестской городской поликлинике № 1 на улице Воровского сейчас прививают только «Спутником». По данным на вечер 13 мая, препарат есть в наличии, но советуют не затягивать — желающих привиться много.

Допуск к прививкам дают врачи общей практики и помощники врачей всех отделений общей врачебной практики.

Записаться на вакцинацию можно по телефонам +375 162-20-17 41 и +375 162-20-10-84 или через электронную форму на сайте учреждения.

В городской поликлинике № 2 на улице Белова также прививают «Спутником». Вакцина есть в наличии. Справки по телефонам:

  • 1 терапевтическое отделение:

08.00−14.00 (четные числа); 14.00−20.00 (нечетные числа)

+375 162 21-42-63

+375 29 144-17-35 (А1).

  • 2 терапевтическое отделение:

08.00 — 14.00 (нечетные числа); 14.00−20.00 (четные числа)

+375 162 21-40-30

+375 29 144-17-39 (А1).

  • 3 терапевтическое отделение (ул. Красногвардейская, 31):

+375 162 58-08-43 (8.00−16.00 пн-пт)

+375 162 58-08-42; +375 162 58-08-44 (8.00−20.00 пн-пт)

+375 29 144-17-47 (А1).

В городской поликлинике № 3 на улице Жукова прививают и «Спутником», и китайской вакциной от Sinopharm. Препарат есть в наличии, очередей нет. Желающие пройти вакцинацию могут обращаться в регистратуру поликлиники. Справки по телефону: +375 162 93-32-62.

В Брестской центральной поликлинике (улица Советской Конституции) предлагают только «Спутник». Вакцина есть в наличии. Записаться на прививку можно в кабинете № 109 с 8.00 до 20.00 при посещении поликлиники, у врача обшей практики вашего участка или по телефонам регистратуры: +375 162 25-56-40, +375 162 25-56-67, +375 162 25-56-39 с 7.00 до 20.00. Справки по телефону: +375 162 51-96-95.

Брестская городская поликлиника № 6 на улице Лактионова сейчас прививает «Спутником». Вакцины пока хватает. Записаться можно при посещении учреждения или по телефонам: +375 162 34-01-92, +375 162 35-15-20, +375 162 35-15-32.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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