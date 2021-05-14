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В Витебске целую неделю будут бесплатно принимать врачи. Рассказываем, как к ним попасть
14.05.2021 07:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жителей Витебска на следующей неделе — с 17 по 21 мая — приглашают на бесплатные консультации к врачам. По инициативе Красного Креста они пройдут в средней школе № 28 (улица «Правды», 43),
Консультации проведут врачи медуниверситета, областных онкологического и эндокринологического диспансеров, клинического центра психиатрии и наркологии.
Расписание приема такое:
Возьмите с собой амбулаторную карту, выписку из истории болезни или другие медицинские документы.
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Они пройдут в средней школе № 28 (улица «Правды», 43).
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