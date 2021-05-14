ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Витебске целую неделю будут бесплатно принимать врачи. Рассказываем, как к ним попасть

14.05.2021 07:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Жителей Витебска на следующей неделе — с 17 по 21 мая — приглашают на бесплатные консультации к врачам. По инициативе Красного Креста они пройдут в средней школе № 28 (улица «Правды», 43), сообщает горисполком.

Консультации проведут врачи медуниверситета, областных онкологического и эндокринологического диспансеров, клинического центра психиатрии и наркологии.

Расписание приема такое:

  • 17 мая, 9.00−15.00 — кардиолог
  • 18 и 19 мая, 9.00−15.00 — невролог
  • 20 мая, 9.00−13.00 — онколог
  • 20 мая, 14.00−16.00 — психотерапевт
  • 21 мая, 10.00−14.00 — эндокринолог.

Возьмите с собой амбулаторную карту, выписку из истории болезни или другие медицинские документы.

На консультацию нужно предварительно записаться — по телефону: 8 0212 24-64-81.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Есть и «Спутник V», и китайская вакцина. Где в Бресте сейчас привиться от коронавируса и сколько придется ждать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by