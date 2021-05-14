17 лет усиленного и 100 тысяч морального вреда: вынесен приговор по делу о зверском убийстве в Гродно

Источник материала: Tut.by

Судебная коллегия по уголовным делам Гродненского областного суда рассмотрела уголовное дело об убийстве с особой жестокостью в Гродно. сообщает «Вечерний Гродно». Заседание проходило в закрытом формате.

В январе этого года в квартире в центре города нашли труп 38-летнего мужчины. Он приехал в областной центр на курсы повышения квалификации и снимал жилье. Тело квартиросъемщика обнаружил хозяин квартиры и обратился в милицию.





Обвиняемым оказался 40-летний местный житель. С погибшим у него возник конфликт.

Он нанес несколько ударов различными предметами, в том числе и ножом, в область головы, груди и живота пострадавшего. После чего накрыл тело одеялом и ушел. Нож выбросил, чтобы скрыть улики.

Обвиняемый признан виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Кроме того с него в пользу потерпевших взыскан моральный вред в размере 100 тыс. рублей, а также расходы на погребение на сумму более около 5500 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.