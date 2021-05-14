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17 лет усиленного и 100 тысяч морального вреда: вынесен приговор по делу о зверском убийстве в Гродно
14.05.2021 07:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Судебная коллегия по уголовным делам Гродненского областного суда рассмотрела уголовное дело об убийстве с особой жестокостью в Гродно.
В январе этого года в квартире в центре города
Обвиняемым оказался 40-летний местный житель. С погибшим у него возник конфликт.
Он нанес несколько ударов различными предметами, в том числе и ножом, в область головы, груди и живота пострадавшего. После чего накрыл тело одеялом и ушел. Нож выбросил, чтобы скрыть улики.
Обвиняемый признан виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
Кроме того с него в пользу потерпевших взыскан моральный вред в размере 100 тыс. рублей, а также расходы на погребение на сумму более около 5500 рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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17 лет усиленного и 100 тысяч морального вреда: вынесен приговор по делу о зверском убийстве в Гродно
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