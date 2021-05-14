Уроженец Осиповичей предложил повысить туристический потенциал города. На кону - памятник Ленину на главной площади

Источник материала: Tut.by

Необычная петиция поступила в Осиповичский райисполком через платформу Petitions.by в рамках проекта «Удобный город». Ее автор Михаил Черепко предлагает местным властям убрать с главной площади райцентра памятник Ленину, актуальность которого «даўно страчана разам са знікненнем дзяржавы СССР». Однако мужчина предлагает перенести скульптуру вождя революции в местный парк, расположенный в южной части города – там уже есть один бюст Ленину. Со временем, считает Михаил Черепко, там можно было бы собрать памятники эпохи СССР со всей Беларуси - и создать уникальный туристический объект.



Фото: Алена Бонеева, belkraj.by

Михаил Черепко родом из Осиповичей, он гражданин Беларуси, но уже более года проживает в США.

Говорит, что просто считает себя «неравнодушным человеком», который решил сделать что-то полезное для родного города. Например, повысить его туристическую привлекательность без серьезных капиталовложений за счет создания уникального парка скульптур времен СССР.

– В принципе, у петиции была еще одна идея – поддерживать в людях мысль, что эти памятники с центральных площадей со временем должны быть убраны, – говорит Михаил Черепко.

Мужчина убежден, что с эстетической точки зрения центральная площадь райцентра, которую сейчас поэтапно реконструируют, без памятника Ленину только выиграет. Но глупо было бы просто отправить монумент на свалку, так как он – часть белорусской истории.

– Тут главное – принципиальное решение о создании парка и переносе туда памятников. Найти деньги – это уже сопутствующая задача, – считает автор петиции.

Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Осиповичского райисполкома Татьяна Пахоменко сообщила TUT.BY, что петиция сейчас на рассмотрении, решение по ней может быть принято уже в ближайшее время.

– Да, вопрос развития туристического потенциала для нас очень важен, но решения о сносе памятников вот так сразу не принимаются. К тому же надо учитывать, что у Михаила Черепко одна точка зрения. А есть и другие осиповчане, те же коммунисты, для которых памятник Ленину – это не просто монумент, это история.



Петицию о переносе памятника Ленину в Осиповичах пока подписали более 200 человек.