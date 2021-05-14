|
Уроженец Осиповичей предложил повысить туристический потенциал города. На кону - памятник Ленину на главной площади
14.05.2021 07:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Необычная петиция
Михаил Черепко родом из Осиповичей, он гражданин Беларуси, но уже более года проживает в США.
Говорит, что просто считает себя «неравнодушным человеком», который решил сделать что-то полезное для родного города. Например, повысить его туристическую привлекательность без серьезных капиталовложений за счет создания уникального парка скульптур времен СССР.
– В принципе, у петиции была еще одна идея – поддерживать в людях мысль, что эти памятники с центральных площадей со временем должны быть убраны, – говорит Михаил Черепко.
Мужчина убежден, что с эстетической точки зрения центральная площадь райцентра, которую сейчас поэтапно реконструируют, без памятника Ленину только выиграет. Но глупо было бы просто отправить монумент на свалку, так как он – часть белорусской истории.
– Тут главное – принципиальное решение о создании парка и переносе туда памятников. Найти деньги – это уже сопутствующая задача, – считает автор петиции.
Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Осиповичского райисполкома Татьяна Пахоменко сообщила TUT.BY, что петиция сейчас на рассмотрении, решение по ней может быть принято уже в ближайшее время.
– Да, вопрос развития туристического потенциала для нас очень важен, но решения о сносе памятников вот так сразу не принимаются. К тому же надо учитывать, что у Михаила Черепко одна точка зрения. А есть и другие осиповчане, те же коммунисты, для которых памятник Ленину – это не просто монумент, это история.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уроженец Осиповичей предложил повысить туристический потенциал города. На кону - памятник Ленину на главной площади
Михаил Черепко предлагает местным властям убрать с главной площади райцентра памятник Ленину, актуальность которого «даўно страчана разам са знікненнем дзяржавы...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)