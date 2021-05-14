Окончательное обвинение, гибель уроженки Беларуси, минус 200 тысяч долларов и крутые террасы - все за вчера

Скоро лето, пора думать над обустройством мест для отдыха и вечерних посиделок на свежем воздухе. Посмотрите, какие есть классные варианты, а мы пока расскажем, что произошло вчера.
САМОЕ ВАЖНОЕ
Марии Колесниковой предъявили окончательное обвинение. Ее обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса, ей грозит до 12 лет тюрьмы. Уже сегодня начинается суд «по делу студентов». В нем 12 обвиняемых, большинству из них — от 19 до 24 лет. В Гомеле тем временем суд начал рассматривать жалобу Сергея Тихановского на решение налоговой инспекции о взыскании чрезмерного налога. Речь идет о тех самых найденных за диваном 900 тысячах долларов. А в Минске мужчине, которого задержали на репетиции барабанщиков, дали 6 лет колонии.
Арабо-израильский конфликт. В Израиле в результате ракетной атаки погибла уроженка Беларуси. Из-за боевых действий авиакомпании отменяют рейсы в Тель-Авив. Две белоруски рассказали нам о жизни в Израиле во время бомбежки: «Когда заканчивается сирена, слышны взрывы от разорвавшихся ракет. Нынешняя война отличается от предыдущих массированными ударами. Если раньше было по одной-две ракеты, то час назад, например, на город выпустили около 50 ракет. Вчера ракета попала в жилой дом, и из нашего окна был виден столб дыма». Армия Израиля этой ночью сообщила о начале воздушной и наземной атаки в секторе Газа.
Александр Лукашенко принялверительные грамоты послов шести стран. На вручении не было послов Франции и США. Николя де Лакост выехал во Францию по причинам личного характера, с послом США Джули Фишер ситуация непонятная, она еще не приезжала в Минск. Кроме того, вчера Лукашенко встретился с членами Конституционной комиссии. «Если люди поддержат новый проект Конституции, — быть этой Конституции. Не поддержат — у нас же Конституция есть. Но надо сделать так, чтобы люди поддержали наш проект новой Конституции. А чтобы поддержали, она должна соответствовать запросам этих людей», — сказал он.
Срок действия справок и других документовпродлили еще на полгода. Это делают уже не первый раз — из-за пандемии.
На Мозырском НПЗ решили провести планово-предупредительные ремонты технологических установок. Работники предприятия уже ознакомлены с графиком выполнения капитального ремонта. А что будет делать «Нафтан»? Тем временем на БМЗ начат сбор подписей под открытым письмом за недопущение западных санкций в отношении предприятия.
Ozon зарегистрировал в Беларуси юрлицо. Ozon планирует открыть в Беларуси сортировочный центр для более быстрой обработки и доставки посылок.
Помните, 9 мая в Лиде заметили необычную очередь, в которой по спискам раздавали деньги? Выяснилось, что это была премия к празднику.
В апреле цены на товары и услуги выросли на 0,7%, а с начала года — на 4,6%. В апрельских лидерах по подорожанию оказались многие овощи (причем те, которые выращивают в нашей стране), фрукты, подсолнечное масло, субпродукты из курицы, мясной фарш, многие сладости. Профсоюзы уже не первый месяц бьют тревогу из-за сильно дорожающих овощей и предлагают, как решить проблему.
Будьте бдительны, сейчас очень активны мошенники! Вот новая история. Мужчину «разводили» около двух недель, он якобы принимал участие в «спецоперации» — в итоге он лишился более 200 тысяч долларов. А вот еще одна история: минчанка «развела» знакомых на 750 тысяч долларов. Просила дать взаймы для развития бизнеса, а долг не возвращала
НЕ ПРОПУСТИТЕ
На восстановление костела в Будславе, который пострадал от пожара, белорусы уже собрали 170 тысяч рублей, Следственный комитет разрешил начать ремонт снаружи здания. 100 тысяч на восстановление костела перечислили компании Александра Мошенского. Радует, что знаменитый орган в костеле не пострадал от высокой температуры. Говорят, что не нашли и «критического залития водой важных механизмов».
Все знают о дворцах в Мире и Несвиже, там бывает много туристов. А вы знали, что под Барановичами сейчас спасают дворец Радзивиллов? «Глобальный план — восстановить дворец и обустроить культурно-административный центр с мини-музеем под открытым небом. Концепция пока прорабатывается», — рассказала нам Екатерина, которая с детства живет напротив дворца и наблюдает, как он разрушается.
Жуткая трагедия произошла в Казани: там 19-летний парень застрелил в школе 9 человек. Собрали мнения экспертов о том, можно ли в принципе предотвратить подобные трагедии, нужно ли относиться всерьез к угрозам подростков, какие сигналы в их поведении должны насторожить и что делать окружающим, если поведение знакомого кажется им пугающим.
Продолжаем рассказывать о значимых произведениях искусства. Разбираемся, почему картина Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» стала так известна.
Три белорусские певицы думали, что уезжают из страны на пару месяцев, но их эмиграция оказалась продолжительной. Поговорили с девушками о причинах отъезда и их нынешней жизни.
На конкурсе «Мисс Вселенная» зреет скандал. Участница из Украины показала платье, которое станет национальным костюмом на конкурсе. Пользователи интернета заметили: наряд напоминает работу-вытинанку белорусской мастерицы.
Александр Лукашенко подписал указ о реализации масштабного проекта застройки севера Минска арабской компанией «Риверсайд Девелопмент Холдингз Лимитед». Вспоминаем, что это за проект и кто к нему имеет отношение.
Родители прислали видео, где учитель кричит на ребенка и толкает его. Директор школы заявила, что общалась с мамой этого школьника: «У нее нет вопросов к учителю. Но она возмущена, что кто-то без разрешения снял ее сына и опубликовал это». Сейчас, по словам директора, идет проверка.
О СПОРТЕ
Сборная Беларуси по хоккеюпроиграла в товарищеском матче Казахстану. Накануне чемпионата мира по хоккею в Латвии вспоминаем самые яркие турниры в истории Беларуси. На очереди — чемпионат 2009 года.
Президенту волейбольного союза Эстонии запретили въезд в Беларусь. «Спорт и политика не связаны между собой. В случае Беларуси связаны, как же еще», — заявил Ханно Певкур.
Кстати, посмотрели, как работает новая система, с помощью которой проездные в Минске можно записывать на карту самому. Изучайте. А вы уже видели выставку в метро? На станции «Тракторный завод» появились фотографии заводчан. Желаем вам легкой пятницы, но не забудьте, что в субботу снова на работу. А для одного выходного приготовили подборку книг с напряженным сюжетом.
Ваша редакция
Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.