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Окончательное обвинение, гибель уроженки Беларуси, минус 200 тысяч долларов и крутые террасы - все за вчера

14.05.2021 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Скоро лето, пора думать над обустройством мест для отдыха и вечерних посиделок на свежем воздухе. Посмотрите, какие есть классные варианты, а мы пока расскажем, что произошло вчера.

САМОЕ ВАЖНОЕ

  • Марии Колесниковой предъявили окончательное обвинение. Ее обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса, ей грозит до 12 лет тюрьмы. Уже сегодня начинается суд «по делу студентов». В нем 12 обвиняемых, большинству из них — от 19 до 24 лет. В Гомеле тем временем суд начал рассматривать жалобу Сергея Тихановского на решение налоговой инспекции о взыскании чрезмерного налога. Речь идет о тех самых найденных за диваном 900 тысячах долларов. А в Минске мужчине, которого задержали на репетиции барабанщиков, дали 6 лет колонии.


  • Арабо-израильский конфликт. В Израиле в результате ракетной атаки погибла уроженка Беларуси. Из-за боевых действий авиакомпании отменяют рейсы в Тель-Авив. Две белоруски рассказали нам о жизни в Израиле во время бомбежки: «Когда заканчивается сирена, слышны взрывы от разорвавшихся ракет. Нынешняя война отличается от предыдущих массированными ударами. Если раньше было по одной-две ракеты, то час назад, например, на город выпустили около 50 ракет. Вчера ракета попала в жилой дом, и из нашего окна был виден столб дыма». Армия Израиля этой ночью сообщила о начале воздушной и наземной атаки в секторе Газа.
  • Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов шести стран. На вручении не было послов Франции и США. Николя де Лакост выехал во Францию по причинам личного характера, с послом США Джули Фишер ситуация непонятная, она еще не приезжала в Минск. Кроме того, вчера Лукашенко встретился с членами Конституционной комиссии. «Если люди поддержат новый проект Конституции, — быть этой Конституции. Не поддержат — у нас же Конституция есть. Но надо сделать так, чтобы люди поддержали наш проект новой Конституции. А чтобы поддержали, она должна соответствовать запросам этих людей», — сказал он.
  • Срок действия справок и других документов продлили еще на полгода. Это делают уже не первый раз — из-за пандемии.
  • Минздрав опубликовал обновленные рекомендации по вакцинации против COVID-19 для граждан. Эта информация интересна и тем, кто еще собирается вакцинироваться, и тем, кто уже получил прививку. В Минздраве также рассказали, как быть, если не получается сделать вторую прививку через 21 день. Кстати, в текстах на портале часто используется медицинская терминология. Стараемся ее расшифровывать и объяснять. Проверим, все ли вы запомнили?
  • В Беларуси становится все больше алкомаркетов. Выясняли, чьи это объекты.
  • На Мозырском НПЗ решили провести планово-предупредительные ремонты технологических установок. Работники предприятия уже ознакомлены с графиком выполнения капитального ремонта. А что будет делать «Нафтан»? Тем временем на БМЗ начат сбор подписей под открытым письмом за недопущение западных санкций в отношении предприятия.
  • Ozon зарегистрировал в Беларуси юрлицо. Ozon планирует открыть в Беларуси сортировочный центр для более быстрой обработки и доставки посылок.
  • Помните, 9 мая в Лиде заметили необычную очередь, в которой по спискам раздавали деньги? Выяснилось, что это была премия к празднику.
  • В апреле цены на товары и услуги выросли на 0,7%, а с начала года — на 4,6%. В апрельских лидерах по подорожанию оказались многие овощи (причем те, которые выращивают в нашей стране), фрукты, подсолнечное масло, субпродукты из курицы, мясной фарш, многие сладости. Профсоюзы уже не первый месяц бьют тревогу из-за сильно дорожающих овощей и предлагают, как решить проблему.
  • Будьте бдительны, сейчас очень активны мошенники! Вот новая история. Мужчину «разводили» около двух недель, он якобы принимал участие в «спецоперации» — в итоге он лишился более 200 тысяч долларов. А вот еще одна история: минчанка «развела» знакомых на 750 тысяч долларов. Просила дать взаймы для развития бизнеса, а долг не возвращала

НЕ ПРОПУСТИТЕ

  • На восстановление костела в Будславе, который пострадал от пожара, белорусы уже собрали 170 тысяч рублей, Следственный комитет разрешил начать ремонт снаружи здания. 100 тысяч на восстановление костела перечислили компании Александра Мошенского. Радует, что знаменитый орган в костеле не пострадал от высокой температуры. Говорят, что не нашли и «критического залития водой важных механизмов».
  • Все знают о дворцах в Мире и Несвиже, там бывает много туристов. А вы знали, что под Барановичами сейчас спасают дворец Радзивиллов? «Глобальный план — восстановить дворец и обустроить культурно-административный центр с мини-музеем под открытым небом. Концепция пока прорабатывается», — рассказала нам Екатерина, которая с детства живет напротив дворца и наблюдает, как он разрушается.


  • Жуткая трагедия произошла в Казани: там 19-летний парень застрелил в школе 9 человек. Собрали мнения экспертов о том, можно ли в принципе предотвратить подобные трагедии, нужно ли относиться всерьез к угрозам подростков, какие сигналы в их поведении должны насторожить и что делать окружающим, если поведение знакомого кажется им пугающим.
  • Продолжаем рассказывать о значимых произведениях искусства. Разбираемся, почему картина Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» стала так известна.
  • Три белорусские певицы думали, что уезжают из страны на пару месяцев, но их эмиграция оказалась продолжительной. Поговорили с девушками о причинах отъезда и их нынешней жизни.
  • На конкурсе «Мисс Вселенная» зреет скандал. Участница из Украины показала платье, которое станет национальным костюмом на конкурсе. Пользователи интернета заметили: наряд напоминает работу-вытинанку белорусской мастерицы.
  • Александр Лукашенко подписал указ о реализации масштабного проекта застройки севера Минска арабской компанией «Риверсайд Девелопмент Холдингз Лимитед». Вспоминаем, что это за проект и кто к нему имеет отношение.
  • Родители прислали видео, где учитель кричит на ребенка и толкает его. Директор школы заявила, что общалась с мамой этого школьника: «У нее нет вопросов к учителю. Но она возмущена, что кто-то без разрешения снял ее сына и опубликовал это». Сейчас, по словам директора, идет проверка.

О СПОРТЕ

  • Сборная Беларуси по хоккею проиграла в товарищеском матче Казахстану. Накануне чемпионата мира по хоккею в Латвии вспоминаем самые яркие турниры в истории Беларуси. На очереди — чемпионат 2009 года.
  • Президенту волейбольного союза Эстонии запретили въезд в Беларусь. «Спорт и политика не связаны между собой. В случае Беларуси связаны, как же еще», — заявил Ханно Певкур.

Все новости четверга, 13 мая


Кстати, посмотрели, как работает новая система, с помощью которой проездные в Минске можно записывать на карту самому. Изучайте. А вы уже видели выставку в метро? На станции «Тракторный завод» появились фотографии заводчан. Желаем вам легкой пятницы, но не забудьте, что в субботу снова на работу. А для одного выходного приготовили подборку книг с напряженным сюжетом.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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