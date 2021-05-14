Окончательное обвинение, гибель уроженки Беларуси, минус 200 тысяч долларов и крутые террасы - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Скоро лето, пора думать над обустройством мест для отдыха и вечерних посиделок на свежем воздухе. Посмотрите, какие есть классные варианты , а мы пока расскажем, что произошло вчера.

САМОЕ ВАЖНОЕ

Марии Колесниковой предъявили окончательное обвинение. Ее обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса, ей грозит до 12 лет тюрьмы. Уже сегодня начинается суд «по делу студентов». В нем 12 обвиняемых , большинству из них — от 19 до 24 лет. В Гомеле тем временем суд начал рассматривать жалобу Сергея Тихановского на решение налоговой инспекции о взыскании чрезмерного налога . Речь идет о тех самых найденных за диваном 900 тысячах долларов. А в Минске мужчине, которого задержали на репетиции барабанщиков, дали 6 лет колонии .





НЕ ПРОПУСТИТЕ

На восстановление костела в Будславе , который пострадал от пожара, белорусы уже собрали 170 тысяч рублей , Следственный комитет разрешил начать ремонт снаружи здания. 100 тысяч на восстановление костела перечислили компании Александра Мошенского . Радует, что знаменитый орган в костеле не пострадал от высокой температуры. Говорят, что не нашли и «критического залития водой важных механизмов».

, который пострадал от пожара, белорусы уже , Следственный комитет разрешил начать ремонт снаружи здания. 100 тысяч на восстановление костела . Радует, что знаменитый орган в костеле от высокой температуры. Говорят, что не нашли и «критического залития водой важных механизмов». Все знают о дворцах в Мире и Несвиже, там бывает много туристов. А вы знали, что под Барановичами сейчас спасают дворец Радзивиллов? «Глобальный план — восстановить дворец и обустроить культурно-административный центр с мини-музеем под открытым небом. Концепция пока прорабатывается», — рассказала нам Екатерина, которая с детства живет напротив дворца и наблюдает, как он разрушается.





Жуткая трагедия произошла в Казани : там 19-летний парень застрелил в школе 9 человек. Собрали мнения экспертов о том, можно ли в принципе предотвратить подобные трагедии, нужно ли относиться всерьез к угрозам подростков, какие сигналы в их поведении должны насторожить и что делать окружающим, если поведение знакомого кажется им пугающим.

: там 19-летний парень застрелил в школе 9 человек. Собрали о том, можно ли в принципе предотвратить подобные трагедии, нужно ли относиться всерьез к угрозам подростков, какие сигналы в их поведении должны насторожить и что делать окружающим, если поведение знакомого кажется им пугающим. Продолжаем рассказывать о значимых произведениях искусства. Разбираемся, почему картина Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» стала так известна.

Три белорусские певицы думали, что уезжают из страны на пару месяцев, но их эмиграция оказалась продолжительной. Поговорили с девушками о причинах отъезда и их нынешней жизни.

думали, что уезжают из страны на пару месяцев, но их эмиграция оказалась продолжительной. с девушками о причинах отъезда и их нынешней жизни. На конкурсе «Мисс Вселенная» зреет скандал . Участница из Украины показала платье, которое станет национальным костюмом на конкурсе. Пользователи интернета заметили: наряд напоминает работу-вытинанку белорусской мастерицы.

. Участница из Украины показала платье, которое станет национальным костюмом на конкурсе. Пользователи интернета заметили: наряд белорусской мастерицы. Александр Лукашенко подписал указ о реализации масштабного проекта застройки севера Минска арабской компанией «Риверсайд Девелопмент Холдингз Лимитед». Вспоминаем, что это за проект и кто к нему имеет отношение.

арабской компанией «Риверсайд Девелопмент Холдингз Лимитед». Вспоминаем, и кто к нему имеет отношение. Родители прислали видео, где учитель кричит на ребенка и толкает его. Директор школы заявила , что общалась с мамой этого школьника: «У нее нет вопросов к учителю. Но она возмущена, что кто-то без разрешения снял ее сына и опубликовал это». Сейчас, по словам директора, идет проверка.

О СПОРТЕ

Сборная Беларуси по хоккею проиграла в товарищеском матче Казахстану. Накануне чемпионата мира по хоккею в Латвии вспоминаем самые яркие турниры в истории Беларуси. На очереди — чемпионат 2009 года .

в товарищеском матче Казахстану. Накануне чемпионата мира по хоккею в Латвии вспоминаем самые яркие турниры в истории Беларуси. На очереди — . Президенту волейбольного союза Эстонии запретили въезд в Беларусь. «Спорт и политика не связаны между собой. В случае Беларуси связаны, как же еще», — заявил Ханно Певкур.

Все новости четверга, 13 мая





Кстати, посмотрели, как работает новая система, с помощью которой проездные в Минске можно записывать на карту самому. Изучайте . А вы уже видели выставку в метро? На станции «Тракторный завод» появились фотографии заводчан . Желаем вам легкой пятницы, но не забудьте, что в субботу снова на работу. А для одного выходного приготовили подборку книг с напряженным сюжетом .

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