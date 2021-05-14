Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мая – Sputnik. Документ о масштабной застройке 10 квадратных километров на севере Минска подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе главы государства.

Указ №186 "О реализации инвестиционного проекта в Минске" был подписан 13 мая. Он предусматривает строительство в северной части столицы экспериментального многофункционального комплекса "Северный Берег". Под комплекс выделена территории в границах МКАД – проспект Победителей - улица Орловская - Цнянское водохранилище.

В состав комплекса должны войти жилые дома с необходимой транспортной и инженерной инфраструктурой, объекты общественного назначения, социальные объекты общей площадью более шести миллионов квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе, планируется, что в первую очередь будут построены здания Международного выставочного центра, Института искусственного интеллекта, Минского центра международной торговли.

Реализацией проекта будет заниматься частная фирма "Риверсайд Девелопмент Холдингз Лимитед" из Объединенных Арабских Эмиратов. Инвестор намерен направить на проект более 10 миллиардов белорусских рублей. Срок реализации — с 2021 по 2040 годы.

Напомним, что закладка капсулы в фундамент Национального выставочного центра состоялась в октябре прошлого года. В церемонии принял участие премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Он рассказал , что в проекте заложена не только самая передовая архитектура мирового уровня, но и такие новации, как "умный город", университет искусственного интеллекта, современные социальные и культурные объекты.

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