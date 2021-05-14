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Несколько групп детей-лжеминеров выявило МВД Беларуси
14.05.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 мая – Sputnik. Несколько групп несовершеннолетних, которые занимались распространением ложных сообщений об опасности, установили в Беларуси, такую информацию сообщил начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев в эфире телеканала
По словам Ковалева, в ближайшее время будет пресечено и предъявлено обвинение как минимум трем группам сватинга (сватинг – ложные сообщения об опасности – Sputnik), куда входили дети 12, 14 лет "и так далее".
"Этим очень сильно заинтересовались дети, есть такая проблема", - подчеркнул он.
По данные МВД, порой подобные сообщения являются "заказом", местью за проигрыш в игре.
Месть за проигрыш
Ковалев рассказал, что ложные сообщения делятся на два типа получения: по телефону и по интернету.
Он предупредил, что такие действия оставляют цифровые следы. И даже если преступление совершено из другой страны, то виновные все равно будут найдены и привлечены к ответственности. Это возможно благодаря взаимодействию белорусских правоохранителей с зарубежными коллегами – республика в этой сфере сотрудничает с 89 странами мира.
Представитель МВД уточнил, что за подобные "развлечения" может грозить ответственность - вплоть до уголовной. При этом в случае с несовершеннолетними материальное возмещение расходов ляжет на их родителей.
© Sputnik / Анна Нефедова
Всего с начала этого года, по данным ведомства, возбуждено более 60 уголовных дел за ложное минирование.
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С начала текущего года в стране возбуждено более 60 уголовных дел по случаям ложного минирования самых разных объектов.
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