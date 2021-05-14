Несколько групп детей-лжеминеров выявило МВД Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мая – Sputnik. Несколько групп несовершеннолетних, которые занимались распространением ложных сообщений об опасности, установили в Беларуси, такую информацию сообщил начальник главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев в эфире телеканала ОНТ .

По словам Ковалева, в ближайшее время будет пресечено и предъявлено обвинение как минимум трем группам сватинга (сватинг – ложные сообщения об опасности – Sputnik), куда входили дети 12, 14 лет "и так далее".

"Этим очень сильно заинтересовались дети, есть такая проблема", - подчеркнул он.

По данные МВД, порой подобные сообщения являются "заказом", местью за проигрыш в игре.

Месть за проигрыш

Ковалев рассказал, что ложные сообщения делятся на два типа получения: по телефону и по интернету.

Он предупредил, что такие действия оставляют цифровые следы. И даже если преступление совершено из другой страны, то виновные все равно будут найдены и привлечены к ответственности. Это возможно благодаря взаимодействию белорусских правоохранителей с зарубежными коллегами – республика в этой сфере сотрудничает с 89 странами мира.

Представитель МВД уточнил, что за подобные "развлечения" может грозить ответственность - вплоть до уголовной. При этом в случае с несовершеннолетними материальное возмещение расходов ляжет на их родителей.

Всего с начала этого года, по данным ведомства, возбуждено более 60 уголовных дел за ложное минирование.

Волна лжеминирований

За последние несколько месяцев месяца по Беларуси прокатилась волна лжеминирований.

Объекты для "минирования" разные: в частности, в Несвиже был "заминирован" детский сад , в милицию поступала информация о закладке взрывных устройств как в столичных, так и региональных в вузах. Злоумышленники сообщали и о "минировании" метро, ж/д вокзала, самолета, торгового центра в Минске, а также здание банка .

Достаточно часто "минируют" школы. В частности, в марте сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве получили по электронной почте школа и несколько предприятий Жодино. Взрывных устройств после проверки там обнаружено не было.

Накануне VI Всебелорусского народного собрания "бомбы" заложили в Мингорисполкоме, Мингорсуде, гостинице "Минск" и "Президент-Отеле". После этого в Минске "минировали" Минский завод шестерен , ТЦ "Дана-Молл" и предприятие "Крион" , производящее медицинский кислород, в Витебске – восемь школ. Данные в итоге не подтвердились.

Бывают и более экзотические случаи - например, ради знакомства школьник даже заминировал поезд Лида - Гродно.

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