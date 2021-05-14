ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Срок действия справок и других документов продлили на полгода из-за COVID-19

14.05.2021 09:43 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Вчера, 13 мая, Александр Лукашенко подписал указ № 187, которым продлил срок действия справок и иных документов на полгода из-за эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Данный указ предусматривает продление с 11 мая по 10 ноября срока действия справок и других документов юридических и физических лиц.

Отмечается, что такое продление возможно только один раз. Например, если срок действия документа истекает 1 июня и не продлевался ранее, то он будет продлен автоматически до 1 декабря.

Постановлением Совмина № 687 определяется перечень документов, срок действия которых будет увеличен автоматически.

В список попали 190 различных административных процедур по заявлениям граждан:

  • выдача медицинской справки о состоянии здоровья,
  • выдача справки о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий,
  • назначение пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет,
  • выдача удостоверения инвалида,
  • выдача и замена паспорта,
  • выдача вида на жительство,
  • выдача пропусков на право пребывания в пограничной полосе,
  • выдача водительского удостоверения и другие.

Также в перечень попала 161 процедура для юрлиц и ИП.

Власти рассчитывают, что с помощью данного решения удастся сократить количество посещений госорганов и организаций для оформления документов «в условиях сложной эпидемиологической обстановки».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера, 13 мая, Александр Лукашенко подписал указ № 187, которым продлил срок действия справок и иных документов на полгода из-за эпидемиологической ситуации в...
 
Новости дня
Новости общества
 
Конфликт на Ближнем Востоке: стороны обмениваются ракетными ударами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by