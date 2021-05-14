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Срок действия справок и других документов продлили на полгода из-за COVID-19
14.05.2021 09:43 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Вчера, 13 мая, Александр Лукашенко подписал указ № 187, которым продлил срок действия справок и иных документов на полгода из-за эпидемиологической ситуации в стране. Об этом
Данный указ предусматривает продление с 11 мая по 10 ноября срока действия справок и других документов юридических и физических лиц.
Отмечается, что такое продление возможно только один раз. Например, если срок действия документа истекает 1 июня и не продлевался ранее, то он будет продлен автоматически до 1 декабря.
Постановлением Совмина № 687
В список попали 190 различных административных процедур по заявлениям граждан:
Также в перечень попала 161 процедура для юрлиц и ИП.
Власти рассчитывают, что с помощью данного решения удастся сократить количество посещений госорганов и организаций для оформления документов «в условиях сложной эпидемиологической обстановки».
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Вчера, 13 мая, Александр Лукашенко подписал указ № 187, которым продлил срок действия справок и иных документов на полгода из-за эпидемиологической ситуации в...
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