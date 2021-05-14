Срок действия справок и других документов продлили на полгода из-за COVID-19

Вчера, 13 мая, Александр Лукашенко подписал указ № 187, которым продлил срок действия справок и иных документов на полгода из-за эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Данный указ предусматривает продление с 11 мая по 10 ноября срока действия справок и других документов юридических и физических лиц.

Отмечается, что такое продление возможно только один раз. Например, если срок действия документа истекает 1 июня и не продлевался ранее, то он будет продлен автоматически до 1 декабря.

Постановлением Совмина № 687 определяется перечень документов, срок действия которых будет увеличен автоматически.

В список попали 190 различных административных процедур по заявлениям граждан:

выдача медицинской справки о состоянии здоровья,

выдача справки о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий,

назначение пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет,

выдача удостоверения инвалида,

выдача и замена паспорта,

выдача вида на жительство,

выдача пропусков на право пребывания в пограничной полосе,

выдача водительского удостоверения и другие.

Также в перечень попала 161 процедура для юрлиц и ИП.

Власти рассчитывают, что с помощью данного решения удастся сократить количество посещений госорганов и организаций для оформления документов «в условиях сложной эпидемиологической обстановки».