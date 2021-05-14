Студенту дали три года «химии», а он уехал за границу. Узнали, как ему это удалось

Источник материала: Tut.by

Экс-студент Артем Винокуров был независимым наблюдателем во время президентских выборов 2020 года. Когда начались первые задержания, уже тогда внутренне он понимал: угроза оказаться в тюрьме вполне реальна. Так и вышло. В октябре прошлого года парня задержали, в январе был суд. И с уже озвученным приговором (три года «химии») Артему удалось сбежать за границу. Мы созвонились с молодым человеком и узнали, как так вышло и что он планирует делать со своей жизнью дальше.



Фото предоставил Артем Винокуров

Воспоминания о суде: «Изначально я готовил себя к лагерю»

На процессе над 21-летним Артем Винокуровым в качестве свидетелей выступали представители администрации и преподаватели БГУИР. Экс-студент, конечно, слышал их показания — в какой-то степени в защиту парня.

Например, среди прочего декан Леонид Шилин сказал, что на организацию учебного процесса действия студента не сильно повлияли (Артема Винокурова обвинили в срыве занятий, якобы он заходил в аудитории с криками «Жыве Беларусь!» — Прим. TUT.BY). Доцент Юрий Луцик также заявил, что срывов занятий не помнит. Другой доцент Василий Метельский и вовсе сказал: «Это не первый случай, когда ко мне на лекцию приходят. В 2014 году ко мне приходил министр образования Маскевич, это тоже заняло 10−15 минут. Как-то наверстываешь».

— Я ничего [от них] не ждал, но мне было очень приятно, когда услышал такие показания. Не буду ничего упоминать об их политических убеждениях, но все равно хочу сказать «спасибо». Некоторые из них у меня вели пары. Как преподаватели и как люди они и до этого были прекрасными. Ситуация еще сильнее закрепила мои убеждения в них, — признается Артем.



Артем Винокуров на суде. Фото: TUT.BY

Приговор о направлении в исправительное учреждение открытого типа на три года экс-студент узнал в конце января. Парня признали виновным по по ч. 1 ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). В зале суда Артема освободили под подписку о невыезде.

Молодой человек сразу же подал апелляцию на обжалование приговора, заседание назначили на 13 апреля.

— Если бы я этого не сделал, то через десять дней, отведенных на обжалование, приговор бы вступил в законную силу и мне пришлось бы ехать отбывать наказание, — объясняет экс-студент. — А так получается, что до 13 апреля ко мне не должно быть вопросов. Разумеется, если не «светиться» на акциях.

Никакого особого плана побега у Артема не было. Да и быть не могло: молодой человек говорит, что вообще не рассчитывал на «химию», пусть и с направлением в исправительное учреждение.

— Когда прокурор запросил три года «химии», я возвращался на Володарку и думал, что судья даст больше, и изначально морально готовил себя к лагерю. Мне рассказывали кейсы, что судья может многое решать на свое усмотрение. Еще, насколько я понял, когда приехал домой, практики по статье 342 до моего случая просто не существовало. Вернее, она появилась за пару недель до вынесения приговора мне. Было непонятно, как будут судить и какой примерно дадут срок, — вспоминает парень.

Как и зачем парень попал за границу, если его уже осудили на три года «химии»

Свой побег Артем называет «переходом» (напоминаем, что за незаконный переход границы грозит уголовная ответственность). Его парень совершил как раз в ночь на 13 апреля — день рассмотрения его жалобы городским судом. Дальше оставаться в Беларуси на свободе молодому человеку, может, и не удалось бы.

— Была ненулевая вероятность, что при рассмотрении апелляции мне ужесточили бы наказание и взяли под стражу прямо в зале суда (к слову, похожее действительно случилось 13 мая: гродненцу заменили «домашнюю химию» на 1,5 года колонии. — Прим. TUT.BY). Явка на процесс была необязательна, но все же. Решил не рисковать и перестраховаться, — поясняет Артем. — К тому же никакого труда не составляло бы «заметить» меня на каком-нибудь марше, объявить это организацией массовых беспорядков и повесить на меня еще 293-ю статью (Массовые беспорядки).



Фото предоставил Артем Винокуров

Даже в случае оставления приговора в силе молодому человеку пришлось бы очень скоро уехать в комендатуру для отбывания «химии»:

— Меня могли оставить в Минске, здесь есть одна комендатура. Но могли бы просто отправить куда-то в село, валить лес — вот и все, чем бы я занимался.

Родителям о своем намерении парень ничего не говорил, чтобы их «не подставлять». За пару дней до перехода Артем просто сказал им, что пойдет пожить к другу ненадолго.

Через границу Артем «шел напрямик». Говорит, что изучил гугл-карты и нашел, где можно пересечь границу с Литвой. Когда оказался на чужой территории, сразу же позвонил литовским пограничникам.

— Они приехали искать меня в месте перехода. Спросили имя, фамилию, почему я пересек границу нелегально. Я уже начитался информации на эту тему, все ответил как надо — мол, запрашиваю международную защиту.

Дальше история Артема была один в один как у других белорусов, бежавших за границу от преследования силовиков.

Парень заполнил нужные бумаги, показал свои следы на контрольно-следовой полосе (распаханная земля шириной около 10 метров по периметру границы), продемонстрировал свои вещи для описи. Затем Артема отправили в комнату для арестованных. Дальше — ПЦР-тест и поездка на другую заставу, где был допрос.

— После всех бюрократических процедур меня отвезли в апартаменты, которые предоставляет помогающая организация на время. Все-таки, пересекая границу нелегально, нужно планировать жизнь в Литве дальше. Здесь я не на неделю и не на месяц. А помогут с жильем буквально на пару суток, а дальше нужно самому. В Вильнюсе позже я переехал к своим друзьям из стачкома — как раз у них было свободное место.

«Любой опыт в жизни пригодится». Какие воспоминания остались после СИЗО

Просим у Артема честно рассказать: насколько правдивы все те позитивные письма, которые политзаключенные присылают из СИЗО? Молодой человек смеется в ответ.

— Конечно, это скорее поддержать родных и близких, что со мной все нормально. Вообще, за три с лишним месяца я успел пройти весь спектр эмоций: от безразличия до отчаяния и смирения. Было все. Первые недели, когда меня перевезли из Окрестина в Жодино, я начал замыкаться в себе, накручивая все сильнее и сильнее. Так делают все, — говорит Артем. — Сидел на кровати, думал, читал книги. Но это не помогает.



Судя по постановлению, которое осталось у парня «на память», ректор БГУИР лично обратился в органы с просьбой установить виновных в срыве занятий. Скан предоставлен Артемом Винокуровым

Таких людей, по мнению парня, в камере нужно «тормошить». То есть разговорить, задать вопросы, научить чему-то новому. Если проходишь по уголовной статье в первый раз, то будешь в камере с такими же: «стариков» с несколькими ходками отделяют от «первоходов».

— Обвиняемых по политическим статьям садят вразнобой. Камер, заполненных только нами, нет. За три месяца я встретил разные статьи: и большой спектр политических, и воров, мошенников, тяжких телесных. Всякие разные люди. Такого, чтобы у меня были ожидания от СИЗО, которые не оправдались, нет. Фантазий изначально не придумывал, писал на «чистый лист».

Артем признается: когда его начали втягивать в тюремный быт, стало очень интересно.

— Считаю, любые знания могут в будущем оказаться полезными. Даже такие, — улыбается парень. — В СИЗО очень много работы, которой можно заняться. Влажная уборка, сухая уборка, к завтраку, обеду и ужину накрывать на стол. Порезать овощи, сало. В ноябре-декабре нам приходило много передач с овощами. У «политических» всегда большие и разнообразные передачи. Не хочу выразиться некорректно, но, как правило, у таких людей материальное положение получше, чем у «коренных обитателей» казенных мест. По местному жаргону, «греются» политические лучше.



Иллюстративный снимок. Фото: TUT.BY

Из свежих помидоров, огурцов, зелени заключенные делали салаты. Как выразился Артем, «шиковали»:

— Делали даже салат под шубой где-то под Новый год. И два торта! Купили в местной лавке при СИЗО коржи, сгущенку. Из своих закромов достали сухофрукты, орехи, цукаты. Сгущенку на водяной бане карамелизировали, смазали коржи, потом растопили шоколад и тоже смазали коржи, положили начинку. Я никогда не ел настолько вкусного торта в своей жизни.

Отдельно Артем рассказал о профессии «дорожника». Такой человек поддерживает связь между «хатами». Есть целые системы: от простукивания по стенам до натягивания веревок по окнам, если это позволяет конструкция. Такая «должность» ответственная: важно не отдать «маляву» администрации и при этом не потерять самому. Иногда, как обучили парня, это помогает подельникам согласовать показания.

— Еще можно делать мелкие вещи. В мужских камерах разрешены одноразовые бритвы, которые разбираются, а лезвия сплавляются между собой и припаиваются к ручке бритвы. Получается нож, которым можно резать овощи. Сплавлять можно при помощи спичек, зажигалки не разрешены — такие правила.

В СИЗО, по мнению Артема, вообще много неочевидных вещей, логику которых сложно понять. Например: почему можно яблоки, но нельзя бананы? Почему нельзя персики, а апельсины можно? С пластиковыми чашками тоже проблема. Они запрещены, но выдаваемая алюминиевая кружка без ручки. Получается, пить горячее из нее невозможно — обжигаешь и руки, и губы.

Что с Артемом будет дальше и какие у него перспективы

Сейчас Артем живет во Вроцлаве. Из Вильнюса он туда переехал только 12 мая. В польском городе у него живут близкие друзья. Парень снимает вместе с ними квартиру и сейчас ищет работу разработчика в IT-компаниях. Хотя мысли об учебе Артем не бросил.



Фото предоставил Артем Винокуров

— Есть мысли подать документы на программу Калиновского. Она подразумевает годичные курсы изучения польского языка. Мне рассказывали друзья, которые уже так учились: курсы достаточно хорошие. Группа 10−15 человек, занятия по четыре часа. Есть и аудирование, и изучение грамматики, — описывает Артем. — Потом проходишь тест на знание польского — и все, можно подавать документы в какой хочешь университет. Я бы хотел доучиться на «инженера-системотехника-программиста» в варшавском политехе. Это соответствует моей специальности в БГУИР.

Правда, говорит парень, не уверен, получится ли. Все-таки теперь ему нужно работать, чтобы обеспечивать себя. Артем пока не знает, будет ли у него свободное время еще и на учебу. Нужно пожить и посмотреть.

— Когда вернусь в Беларусь, может, и закончу учебу в БГУИР. Мне остался один курс и диплом написать. Обидно, — смеется молодой человек. — По сути, ситуация в любом случае выходила рискованной. Да, был шанс попасться на границе и серьезно сесть. Но ведь и в Беларуси так могло бы быть. Шанс на УДО для политических заключенных, которым я официально признан, практически отсутствует. Наоборот, мне могли бы приписать «нарушения», и я бы уехал в лагерь. Как говорится, был бы человек, а статья найдется. На свободе, думаю, пользы от меня будет больше.