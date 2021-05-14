Флаги везде, «супермитинги» и «неотданная любимая». Как власть отвечала на идеи оппонентов

Источник материала: Tut.by

К 9 Мая в Орше запустили патриотическую акцию #ЦветаМоейРодины, одна из идей — украсить госсимволикой окна в школах и жилых домах. В Министерстве образования считают, что это поможет «воспитать уважительное отношение к символам Республики Беларусь». А вот за бело-красно-белые украшения на окнах по-прежнему преследуют . Мы решили вспомнить, как власти отвечали на идеи оппонентов.



На марше пенсионеров встретились сторонники и противники Лукашенко Фото: TUT.BY

Акции в поддержку Лукашенко

Светлана Тихановская во время избирательной кампании активно встречалась с жителями регионов, Александр Лукашенко тем временем предпочел встречи с трудовыми коллективами и силовиками.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Однако 16 августа, уже после выборов, в Минске проходит митинг в его поддержку. Организованные колонны автобусов, в основном с бюджетниками, приезжают в столицу со всей страны. В руках у людей красно-зеленые флаги и плакаты, в основном напечатанные на принтере: «Уважайте выбор народа», «Не дадим развалить страну», «Лукашенко — наш президент».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили, хотя и не без этого, — пояснял Лукашенко со сцены на площади Независимости. — Вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века вы смогли защитить свою страну, независимость, свои семьи, жен, сестер и детей.

На этот же день в Минске было запланировано шествие противников Александра Лукашенко. В Беларусь вернулся интернет, люди увидели свидетельства об избиении мирных демонстрантов, по всей стране проходят акции «Нет насилию», впервые за много лет к протестам присоединяются рабочие коллективы, которые также требуют прекратить жестокость, освободить задержанных, провести новые честные выборы. И это главные новости в стране. С 16 августа такие акции по воскресеньям стали регулярными и продолжались несколько месяцев.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Но и сторонники Лукашенко с этого времени регулярно проводят акции в его поддержку. 22 августа он приезжает в Гродно, где на главной площади звучат все те же призывы «не дать развалить страну». Масштабная акция поддержки анонсируется на 25 октября в Минске, но ее внезапно отменяют. Как поясняет сам Лукашенко, из-за большого числа желающих поучаствовать в митинге правоохранительные органы не смогут обеспечить безопасность. Проходят автопробеги сторонников власти, которые начинались с поездок по Минску с госсимволикой, прикрепленной к авто, до этого точно так же с БЧБ-флагами ездили сторонники перемен.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В итоге 2020 год стал рекордным по количеству политических акций как сторонников, так и противников Лукашенко, которые особенно активизировались после протестных шествий.

На сцену выходят женщины

Объединение трех оппозиционных штабов (Тихановской, Цепкало и Бабарико) вывело на передний план женскую повестку. А укрепила ее активность женщин на акциях протеста. Уже после выборов, на фоне новостей о жестокости силовиков, женщины по всей стране выходят на мирные акции с цветами и призывами остановить насилие. По субботам проводятся женские марши, где также звучит требование освободить политзаключенных, провести новые честные выборы.



Одним из символов протеста стал белый браслет, его носили и члены штаба Тихановской, и ее сторонники. Уже после выборов сторонники Лукашенко тоже начнут использовать такие браслеты, но красно-зеленого цвета Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Власть отвечает на это организацией «Большого женского форума», который проходит 18 сентября. В Минск вновь съезжаются организованные колонны автобусов со всей страны. Главная тема встречи — поддержка Александра Лукашенко и осуждение Светланы Тихановской. Чиновницы со сцены заявляют, что женщины не могут «оставаться безучастными к тому, что сегодня происходит в стране», «только в наших силах вернуть мир и спокойствие в наши семьи, порядок на наши улицы, лад в отношения с друзьями и самое главное — диалог и взаимопонимание в наше общество, потому что мы женщины, мы белорусы».



Участницы «Большого женского форума» прощаются с Александром Лукашенко Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Под занавес на сцену выходит Лукашенко, который благодарит женщин за поддержку, а те провожают его словами: «Только мы можем отстоять нашего президента».

В 2020-м небывалую активность на митингах проявили также пенсионеры, которые объединялись и выходили на марши. В ответ власти организовали марш пенсионеров, которые поддерживают Лукашенко, причем в тот же день, когда собрались сторонники перемен. В итоге они встретились на проспекте Независимости и некоторое время шли параллельно друг другу.

Борьба за место для флага

Одним из символов протеста стал бело-красно-белый флаг, который был государственным в Беларуси с 1991 по 1995 год. Люди выходят с флагами на митинги, вывешивают их на фасадах домов, на окнах и балконах своих квартир.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Власть настойчиво пытается вытеснить символику: пожарные снимают флаги с высоток, коммунальные службы и «небезразличные граждане» закрашивают БЧБ-изображения и срезают БЧБ-ленточки, милиция оформляет протоколы на владельцев флагов или БЧБ-изображений (даже на коробках или носках), суды назначают штрафы или сутки.





Государственный герб и флаг тем временем вывешивают не только на государственных учреждениях, но и на милицейских машинах, торговых центрах, жилых домах. Проводятся целые рейды — с целью выяснить, на том ли уровне висит флаг и достаточно ли он защищен от возможного посягательства. Даже трубы, обозначенные в целях безопасности бело-красно-белыми полосами, начинают подкрашивать зеленым цветом.

У сторонников власти появляются даже напульсники красно-зеленого цвета, такие же, только белого цвета, еще летом начали носить сторонники команды Тихановской.

Новые песни о главном

Светлана Тихановская на встречах с избирателями выходила под песню «Стены рухнут», которая стала главной мелодией протеста в 2020 году (белорусский вариант — «Муры»). Еще до ареста Сергей Тихановский успел записать ее вместе с музыкантом Kosmos. «Давай разрушим эту тюрьму, здесь этих стен стоять не должно! Так пусть они рухнут, рухнут, рухнут, обветшавшие давно», — звучало на митингах и просто из автомобилей. Рогачевская группа TOR выпустила еще два трека, ставших хитами протестного лета — «Уходи» и «Мы — живой народ! Мы — белорусы!»

За Лукашенко во время избирательной кампании агитировали под старые песни, записанные накануне предыдущих выборов: «Саня останется с нами!» минской группы Rockerjocker, «Слушай батьку» в исполнении ансамбля «Сябры».

Но после выборов и у сторонников Лукашенко появляются новые хиты. На «Большом женском форуме» презентовали песню «Любимую не отдают» — ее записали белорусские и российские исполнители. С тех пор она регулярно звучит на провластных акциях и концертах. Ключевая фраза — «Любимую не отдают» — прозвучала из уст Лукашенко во время его обращения к народу и парламенту за пять дней до выборов.

Газета с новостями из интернета

Сразу несколько песен, осуждающих протест и его лидеров, выпустила барановичская группа «Галасы ЗМеста» — «Я в Прибалтике сижу», «Евромечта», «Флейтистка», «КС», «Шуры-муры» (пародия на песню «Муры»), ее музыканты активно участвовали в провластных автопробегах, Белтелерадиокомпания заявляла группу на «Евровидение» от Беларуси, но Европейский вещательный союз«Галасы ЗМеста» от участия в конкурсе.

В сентябре 2020 года начала выходить «Честная газета», по сути, самиздат для читателей, которые не активны в интернете. Это проект сторонников перемен, издание в основном перепечатывает материалы независимых медиа, их распространяют по почтовым ящикам.

В апреле 2021-го самиздат с таким же названием появляется у сторонников Александра Лукашенко. Издание перепечатывает новости одного из провластных телеграм-каналов, эти листовки распространяют на госпредприятиях и по почтовым ящикам.



Потерпевшие омоновцы приходят на суд в балаклавах, объясняя это тем, что сталкиваются с травлей Фото: TUT.BY

Во время электоральной кампании появилось сразу несколько телеграм-каналов по деанонимизации силовиков, чиновников, идеологов и журналистов, которые работают в государственных СМИ — в Сети появились их персональные данные и даже контакты их родственников. Представители власти заявляли, что это привело к травле. На некоторых администраторов телеграм-каналов, а также пользователей, которые писали негативные комментарии, завели уголовные дела .

После выборов свои каналы и отдельные сайты по деанонимизации появились и у сторонников власти — они также выставляют персональные данные оппонентов и членов их семей. Об уголовных делах по этим фактам публичных заявлений не было.

Лозунги и плакаты

Еще одна особенность акций в 2020 году — плакаты, с которыми выходили участники. Некоторые фразы стали мемами: «Мы не знали друг друга до этого лета», «Солнце мое, смотри на меня, моя страна превратилась в ГУЛАГ», «Я знаю, что вы сделали этим летом».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сторонники перемен обычно выходили с плакатами, нарисованными от руки, некоторые приносили на марши настоящие инсталляции.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После выборов сторонники власти тоже начинают приходить на акции с плакатами, правда, чаще всего напечатанными на принтере, на них креатива поменьше и в основном уже известные десятилетиями лозунги («За Беларусь», «Лукашенко наш президент», «Не дадим развалить страну», «Беларусь развивающаяся», «Мы выбираем Беларусь»).



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Но появляются и ответы оппонентам: «Мы — не вы. Мы не продаемся», «Чистки! Чистки! Чистки! Требуем провести чистки пятой колонны, в госорганах и СМИ», «Мы — это 80%».



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Письма за перемены и в поддержку власти

Осознание того, что произошло после выборов, пришло лишь спустя несколько дней, когда белорусам наконец вернули интернет (первые дни доступ был серьезно ограничен) и люди узнали, как силовики обходились с задержанными. Тогда общество выдвинуло три основных требования: признать прошедшие выборы недействительными и провести новое честное голосование, освободить всех политзаключенных и задержанных на акциях протеста, остановить насилие и наказать силовиков, виновных в издевательствах.



31 августа известные спортсмены вышли на акцию протеста в Минске фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сразу после выборов письмо с требованиями подписали белорусские спортсмены, среди которых были чемпионка мира по легкой атлетике Надежда Остапчук, трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя, баскетболисты Егор и Никита Мещеряковы, Елена Левченко и Екатерина Снытина, волейболист Артур Удрис, главный тренер гандбольного клуба «Витязь» Константин Яковлев и основатель этого же клуба Александр Опейкин, чемпионка мира — 2019 по фристайлу и лучшая спортсменка Беларуси в 2019 году Александра Романовская, а всего более тысячи спортсменов.



Известные спортсмены участвовали в автопробегах в поддержку Лукашенко, один из самых активных участников —

председатель Федерации хоккея Дмитрий Басков Фото: Марина Серебрякова

А через три месяца начался сбор подписей спортсменов под письмом в поддержку власти. Это был ответ тем, кто призвал прекратить насилие и провести новые выборы. Сайт по сбору подписей сторонников Лукашенко по структуре полностью повторяет сайт Свободного объединения спортсменов, в поддержку власти высказалось более 5 тысяч человек, правда, некоторые позже заявили , что ничего не подписывали.

Среди подписантов были известные спортсмены и тренеры — вроде теннисистки Арины Соболенко, гимнастки Екатерины Галкиной, олимпийского чемпиона по прыжкам на батуте Владислава Гончарова и тренера национальной сборной по хоккею Михаила Захарова, так и перворазрядники.