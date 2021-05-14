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Над стадионом «Динамо» можно будет подняться на воздушном шаре

14.05.2021 10:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Национальном олимпийском стадионе «Динамо» появится новая услуга: подъем на воздушном шаре. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

— Почти улажены все формальности, — рассказал директор «Динамо» Александр Бут-Гусаим. — У нас есть разрешение на подъем на высоту до 100 метров. Для ориентира: наши осветительные мачты достигают высоты 70 метров. Думаем, что время воздухоплавания ограничим 10 минутами. Если получится, то попробуем уже в мае этого года.

На стадионе «Динамо» ожидаются и другие активности. В августе — приключенческий забег «Лабиринт». Будет и ночной забег со стартом в полночь, для участников оставят только аварийный свет.

В этом году на стадионе планируется открытие тира и скалодрома (18 метров в высоту). Строительные работы уже завершаются.

 
Теги: Минск
 
 
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На Национальном олимпийском стадионе «Динамо» появится новая услуга: подъем на воздушном шаре. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».
 
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