В Минске начинается суд по большому «делу студентов»: мол, протестами они «срывали образовательный процесс»

Источник материала: Tut.by

14 мая суд Советского района Минска начинает рассматривать «дело студентов», которых задержали в ноябре 2020-го и обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Всего 12 обвиняемых : десять студентов разных минских вузов, выпускница меда и преподавательница БГУИР. Уже больше шести месяцев они находятся в СИЗО. Предполагается, что рассматривать дело будут несколько недель.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Дело студентов рассматривает суд Советского района Минска — в здании Дома правосудия на Семашко, 33. Когда студентов задержали, была поздняя осень, сейчас — глубокая весна. Ее они встречают, находясь в СИЗО, и видят сквозь решетку прогулочного дворика.

К Дому правосудия, где будет проходить процесс, друзья и родственники обвиняемых стали приходить сильно заранее — к 9.30. К этому времени на парковке у здания суда уже стоят тонированный микроавтобус, милицейская «джили», а на заднем дворе — два желтых автобуса с плотно завешенными окнами.

Виталий Будько — отец задержанной Каси из БГПУ — тоже уже здесь. За эти полгода он ни разу не видел дочь: на единственное свидание с ней смогли попасть только мама и бабушка девушки. Увидит ли он дочку сегодня? Тоже не уверен: как ему объяснили, для слушателей в зале предусмотрено всего 20 мест, а обвиняемых — 12, и у каждого не по одному родственнику.

Молодые люди, которые пришли поддержать студентов, собираются на крыльце Дома правосудия, проходят внутрь, но быстро выходят.

— Сказали, что в зале мало мест, поэтому сначала будут пускать только родственников. Спросили, можем ли мы хотя бы под дверями постоять? Ответили, что нет, потому что «ковид». И это сказал человек без маски, — возмущаются молодые люди и остаются стоять на крыльце.

К 9.40 у здания собралось уже несколько десятков человек. В самом здании дежурит охрана и сотрудники в штатском. На улице также дежурят сотрудники милиции.



Фото: TUT.BY

У зала, где будет проходить заседание, установили две металлические рамки. К ним пропускают только родственников обвиняемых — их уже более 30 человек. На суд, вероятно, попадут не все.

Заседание назначено на 10.30. Процесс ведет судья Марина Федорова.

Что произошло?

12 ноября 2020 года к девяти студентам пяти минских вузов, преподавательнице БГУИР и выпускнице медуниверситета пришли из КГБ. Дома у всех прошли обыски, после их увезли в Комитет госбезопасности. Спустя две недели задержали еще одну студентку.

Позже им предъявили обвинение по части 1 статьи 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок». Наказание по этой статье предусматривает штраф, арест, ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на такой же срок.

Кого судят?

В деле — 12 обвиняемых. Уже больше шести месяцев они находятся в СИЗО. Это студенты БГУ Ксения Сырамалот, Егор Канецкий, Татьяна Екельчик, Илья Трахтенберг (незадолго до задержания его отчислили), студентки БГПУ Яна Орбейко и Кася Будько, отчисленные из БНТУ Виктория Гранковская и Анастасия Булыбенко, Мария Каленик — из Академии искусств, Глеб Фицнер из МГЛУ, а также преподавательница БГУИР Ольга Филатченкова и выпускница БГМУ, представительница Тихановской по делам молодежи и студентов Алана Гебремариам.

За что судят?

По информации Следственного комитета, обвиняемые «являлись координаторами на местах, администрировали тематические телеграм-каналы, лично призывали к участию в акциях протеста, изготавливали и распространяли листовки с призывами, управляли участниками, занимались их подготовкой и материальным обеспечением, сообщали о перемещениях сотрудников органов внутренних дел».

По версии следствия, протестные акции срывали образовательный процесс и нормальную работу вузов, поскольку молодежь блокировала коридоры и лестничные марши, затрудняла проход студентов, преподавателей и посетителей, создавала шум (громкие крики, свист, скандирование лозунгов, пение).

В СК утверждали, что вопросы организации протестных акций обсуждались со Светланой Тихановской, в том числе — при помощи постоянных видеоконференций.

Позже в Генеральной прокуратуре добавили , что обвиняемые выработали план для достижения «противоправного результата» и принимали меры к его реализации.