Налоговая требует у Тихановского налог с найденных за диваном $900 тысяч

Вчера в Гомеле состоялось закрытое судебное заседание по жалобе Сергея Тихановского на решение налоговой инспекции о взыскании с него налога с найденных за диваном на даче $900 тысяч. Об этом сообщает TUT.by.

С части средств, найденных на даче, налоговая хочет взыскать чрезмерный налог в размере 16%. Размер суммы, которую должен уплатить Тихановский, рассчитали исходя из превышений доходов над расходами. Получилось, что он должен в бюджет 257 тысяч 992 рубля и 72 копейки.

В ответ на это Сергей Тихановский подал жалобу, отрицая свою причастность к данным деньгам.

Вчера в Гомеле состоялось предварительное слушание по делу. В самом начале представители налоговой инспекции обратились к суду с просьбой сделать процесс закрытым. По их словам, в ходе слушания будет озвучена служебная информация, которую нельзя разглашать, а также налоговая тайна, которая должна охраняться законом.

В ответ на это адвокат Тихановского Наталья Мацкевич заявила, что эти материалы не представлены суду и не описаны. А закрытые заседания суда ставят под сомнение их справедливость и «нагоняют в обществе атмосферу недоверия».

Она пояснила, что нет оснований полностью закрывать процесс, можно закрыть только ту часть дела, которую требует закон.

После часового перерыва судья приняла решение все-таки сделать процесс закрытым.

Напомним, 3 июня 2020 года при обыске на даче Сергея Тихановского за диваном нашли $900 тысяч. Как сообщили тогда в пресс-службе МВД, мать Тихановского признала, что деньги принадлежат ей.

Экс-координатор по Брестской области избирательной кампании экс-кандидат в президенты Светланы Тихановской, блогер Александр Кабанов пояснил, что обыск проводился три раза, при первых двух – денег не нашли. По его словам, «при первых обысках этих денег не нашли, по-видимому, бригады следователей были неопытны».